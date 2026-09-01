Почистить дымоход: цена и что сделает мастер за эти деньги Сегодня 21:33 — Личные финансы

Почистить дымоход: цена и что сделает мастер за эти деньги

Украинцы, живущие в частных домах с печным отоплением, прекрасно знают, что дымоход нужно периодически чистить.

Одни люди пытаются узнать, что нужно сжечь в печи, чтобы дымоход самостоятельно очистился, и делают все самостоятельно, другие тут же вызывают мастера.

Член Национального Союза Архитекторов Украины, архитектор, основатель компании «Містбудконтроль» Валентин Погорелый в комментарии УНИАН объяснил, сколько стоит чистка дымохода в частном доме и от чего зависит стоимость.

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По словам Погорелого, стоимость такой услуги зависит от объема работ, которые выполнит работник, и их сложности. В частности, на цену влияет то, на какой высоте нужно производить работы, сколько дымоходов нужно прочистить. Приблизительная стоимость составляет от 1000 гривен и выше.

Если люди топят дровами и не чистят дымоход, то в нем накапливается сажа, но очень часто она загорается, и с дымохода можно увидеть столб огня. Во время горения сажи температура может достигать более 1000 градусов. Если дымоход из нержавеющей стали, то его внутренняя труба сгорает полностью и ее придется заменять (дымоход состоит из внутренней трубы, утеплителя и наружной трубы). Чтобы избежать возгорания сажи, дымоход нужно чистить ежегодно перед отопительным сезоном", — посоветовал специалист.

Что входит в стоимость услуги

Для того чтобы четко понимать, сколько стоит чистка дымохода, нужно знать, за что платит человек. Погорелый пояснил, что входит в такую ​​услугу — по его словам, вместе с дымоходом нужно прочищать и вентиляционные каналы. «В дымоходе может накапливаться только сажа, а в вентиляционных каналах могут и крысы жить, и голуби туда могут падать, если там развелось много пауков, то их паутина вместе с мусором может образовать „пробку“, через которую вообще не проходит воздух», — пояснил специалист.

Он добавил, что котел (или печь) будет работать неэффективно при слабой вентиляции. Если нет притока воздуха в помещение, котел может погаснуть, и это опасно, поскольку газ может попадать в комнату.

В стоимость работ входит прочистка специальным инструментом самого дымохода. Если речь идет о керамических дымоходах, а не кирпичных, то для их прочистки используются специальные ерши, которые снимают сажу.

Погорелый объясняет — во время работы мастер вставляет в дымоход различные специальные инструменты — это могут быть гиря, ершик или ершик с гирькой. Он подбирает инструменты, исходя из того, какой диаметр дымохода, а затем ими прочищает дымоход, и вся сажа падает вниз.

«Есть еще одна технология — сначала дымоход прочищают, а затем на дымоход ставят вентилятор, который высасывает сажу. Во время применения вентилятора сажа может разлетаться вокруг и оседать. Сажу лучше вычищать после чистки механическим способом, например, взять совок, собрать в ведро и выбросить в мусорник», — добавил эксперт.

Кто может справиться сам

По мнению Погорелого, чистка дымохода в частном доме не требует профессионального подхода только в пределах дома — то есть, человек может самостоятельно открыть ревизионную дверцу дымохода и прочистить сажу возле печки. Впрочем, эксперт говорит, что это ничего не даст, потому что главное во время чистки — достать до тех частей дымохода, которые находятся наверху.

Эту часть работы лучше доверить специалистам, потому что это уже высотные работы, и чтобы их проводить нужно иметь разрешение. Чтобы прочистить весь дымоход, человек должен добраться на крышу дома, для этого нужны либо стремянка, либо леса, он должен иметь специальный пояс для высотных работ. И уже с самого верха дымохода опустить в него инструменты и полностью прочистить.

УНІАН По материалам:

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