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Пенсионный фонд пересчитал субсидии: как проверить новый размер

Личные финансы
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Информацию о перечисленном с августа размере жилищной субсидии можно просмотреть в личном кабинете
Информацию о перечисленном с августа размере жилищной субсидии можно просмотреть в личном кабинете
Пенсионный фонд Украины в августе автоматически пересчитал жилищные субсидии для домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%. Такой перерасчет проводят дважды в год — в марте и августе — в пределах установленного срока назначения субсидии. Обращаться в Пенсионный фонд для проведения перерасчета не нужно.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как пересчитали субсидии в августе

В августовском пересчете сравнивали среднемесячный совокупный доход домохозяйств за I и II кварталы 2026 года с доходами за III и IV кварталы 2025 года. Именно доходы за последний период учитывались при назначении субсидии с мая 2026 года.
Если в результате сравнения оказалось, что доход домохозяйства увеличился или уменьшился более чем на 50%, размер жилищной субсидии был пересмотрен.
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Как проверить новый размер субсидии

Информацию о пересчитанном с августа размере жилищной субсидии можно просмотреть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно:
1. Зайти на веб-портал Пенсионного фонда — www.portal.pfu.gov.ua.
2. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), «Дія.Підпис» или ID.GOV.UA и войти в личный кабинет.
3. В меню слева выберите раздел «Моя субсидия». В нем можно просмотреть обновленный размер выплаты.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что жилищная субсидия помогает украинцам частично оплачивать коммунальные услуги. В то же время право на пособие зависит от разных факторов. Субсидию рассчитывают индивидуально для каждого домохозяйства. При этом учитывается количество членов семьи, их доходы, а также перечень и стоимость коммунальных услуг.
Также мы писали, что право на назначение жилищной субсидии теряют домохозяйства, имеющие долги за оплату коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
СубсидииЖилищные субсидииПенсионный фонд
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