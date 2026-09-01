Пенсионный фонд пересчитал субсидии: как проверить новый размер Сегодня 16:00 — Личные финансы

Информацию о перечисленном с августа размере жилищной субсидии можно просмотреть в личном кабинете

Пенсионный фонд Украины в августе автоматически пересчитал жилищные субсидии для домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%. Такой перерасчет проводят дважды в год — в марте и августе — в пределах установленного срока назначения субсидии. Обращаться в Пенсионный фонд для проведения перерасчета не нужно.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Как пересчитали субсидии в августе

В августовском пересчете сравнивали среднемесячный совокупный доход домохозяйств за I и II кварталы 2026 года с доходами за III и IV кварталы 2025 года. Именно доходы за последний период учитывались при назначении субсидии с мая 2026 года.

Если в результате сравнения оказалось, что доход домохозяйства увеличился или уменьшился более чем на 50%, размер жилищной субсидии был пересмотрен.

Как проверить новый размер субсидии

Информацию о пересчитанном с августа размере жилищной субсидии можно просмотреть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

1. Зайти на веб-портал Пенсионного фонда — www.portal.pfu.gov.ua

2. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), «Дія.Підпис» или ID.GOV.UA и войти в личный кабинет.

3. В меню слева выберите раздел «Моя субсидия». В нем можно просмотреть обновленный размер выплаты.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что жилищная субсидия помогает украинцам частично оплачивать коммунальные услуги. В то же время право на пособие зависит от разных факторов. Субсидию рассчитывают индивидуально для каждого домохозяйства. При этом учитывается количество членов семьи, их доходы, а также перечень и стоимость коммунальных услуг.

Также мы писали , что право на назначение жилищной субсидии теряют домохозяйства, имеющие долги за оплату коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

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