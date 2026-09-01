«Фантомные патрули» вернулись: за первый день водителям вынесли 810 постановлений Сегодня 10:02 — Личные финансы

"Фантомы" на украинских дорогах, t.me

«Фантомные патрули» вернулись на дороги Украины и уже в первый день работы зафиксировали сотни нарушений. Только в Киеве и Киевской области водителям было вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме. Речь идет о превышении установленных ограничений скорости.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В дальнейшем фантомы должны работать не только в столице и области — их количество планируют увеличивать, а впоследствии они появятся и в других регионах.

Результаты работы

31 августа три «фантомных патруля» начали работу на дорогах Киева и Киевской области. За первый день они вынесли 810 постановлений за нарушения ПДД, которые были автоматически зафиксированы специальным оборудованием.

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Таким образом, за один день работы было зафиксировано 810 случаев пренебрежения установленными ограничениями скорости.

В будущем количество таких автомобилей планируется увеличить, а сами «фантомы» должны появиться и на дорогах других областей Украины.

Что такое «фантомные патрули»

«Фантомы» — это специальные служебные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. В то же время, они оборудованы системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Такие автомобили могут измерять скорость других транспортных средств как во время собственного движения, так и когда находятся в определенном месте.

Система способна фиксировать превышение скорости в обоих направлениях — как в попутном, так и во встречном.

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Как «фантомы» фиксируют нарушения

После того, как система обнаруживает нарушения, она считывает и распознает номерной знак автомобиля. Далее информация проверяется в базах данных, а соответствующие метаданные поступают в систему автоматической фиксации.

После обработки данных система автоматически формирует постановление об административном правонарушении. При этом в большинстве случаев автомобиль нарушителя не нужно останавливать.

Фантомы также могут работать в неавтоматическом режиме. Для этого служебные автомобили оборудованы двумя видеокамерами, фиксирующими нарушения спереди и сзади авто.

Если инспекторы заметят особо опасное нарушение, например, создание аварийной ситуации, они могут остановить автомобиль и рассмотреть дело об административном правонарушении в соответствии с законодательством.

Главная цель работы «фантомных патрулей» — уменьшить количество пострадавших и погибших на дорогах Украины.

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