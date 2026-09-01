«Фантомные патрули» вернулись: за первый день водителям вынесли 810 постановлений

«Фантомные патрули» вернулись на дороги Украины и уже в первый день работы зафиксировали сотни нарушений. Только в Киеве и Киевской области водителям было вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме. Речь идет о превышении установленных ограничений скорости.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
В дальнейшем фантомы должны работать не только в столице и области — их количество планируют увеличивать, а впоследствии они появятся и в других регионах.
Результаты работы
31 августа три «фантомных патруля» начали работу на дорогах Киева и Киевской области. За первый день они вынесли 810 постановлений за нарушения ПДД, которые были автоматически зафиксированы специальным оборудованием.
После того, как система обнаруживает нарушения, она считывает и распознает номерной знак автомобиля. Далее информация проверяется в базах данных, а соответствующие метаданные поступают в систему автоматической фиксации.
После обработки данных система автоматически формирует постановление об административном правонарушении. При этом в большинстве случаев автомобиль нарушителя не нужно останавливать.
Фантомы также могут работать в неавтоматическом режиме. Для этого служебные автомобили оборудованы двумя видеокамерами, фиксирующими нарушения спереди и сзади авто.
Если инспекторы заметят особо опасное нарушение, например, создание аварийной ситуации, они могут остановить автомобиль и рассмотреть дело об административном правонарушении в соответствии с законодательством.
Главная цель работы «фантомных патрулей» — уменьшить количество пострадавших и погибших на дорогах Украины.