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«Фантомные патрули» вернулись: за первый день водителям вынесли 810 постановлений

Личные финансы
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"Фантомы" на украинских дорогах
"Фантомы" на украинских дорогах, t.me
«Фантомные патрули» вернулись на дороги Украины и уже в первый день работы зафиксировали сотни нарушений. Только в Киеве и Киевской области водителям было вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме. Речь идет о превышении установленных ограничений скорости.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
В дальнейшем фантомы должны работать не только в столице и области — их количество планируют увеличивать, а впоследствии они появятся и в других регионах.

Результаты работы

31 августа три «фантомных патруля» начали работу на дорогах Киева и Киевской области. За первый день они вынесли 810 постановлений за нарушения ПДД, которые были автоматически зафиксированы специальным оборудованием.
Таким образом, за один день работы было зафиксировано 810 случаев пренебрежения установленными ограничениями скорости.
В будущем количество таких автомобилей планируется увеличить, а сами «фантомы» должны появиться и на дорогах других областей Украины.

Что такое «фантомные патрули»

«Фантомы» — это специальные служебные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. В то же время, они оборудованы системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.
Такие автомобили могут измерять скорость других транспортных средств как во время собственного движения, так и когда находятся в определенном месте.
Система способна фиксировать превышение скорости в обоих направлениях — как в попутном, так и во встречном.
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Как «фантомы» фиксируют нарушения

После того, как система обнаруживает нарушения, она считывает и распознает номерной знак автомобиля. Далее информация проверяется в базах данных, а соответствующие метаданные поступают в систему автоматической фиксации.
После обработки данных система автоматически формирует постановление об административном правонарушении. При этом в большинстве случаев автомобиль нарушителя не нужно останавливать.
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Фантомы также могут работать в неавтоматическом режиме. Для этого служебные автомобили оборудованы двумя видеокамерами, фиксирующими нарушения спереди и сзади авто.
Если инспекторы заметят особо опасное нарушение, например, создание аварийной ситуации, они могут остановить автомобиль и рассмотреть дело об административном правонарушении в соответствии с законодательством.
Главная цель работы «фантомных патрулей» — уменьшить количество пострадавших и погибших на дорогах Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Патрульная полицияПолицияПДД
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