Работодатель может оплатить обучение работника без налогов Сегодня 09:35 — Личные финансы

Работодатель

Работодатель может оплатить обучение работника и не платить с этой суммы налоги. Однако такая льгота действует только при соблюдении определенных Налоговым кодексом условий.

Об этом говорится в сообщении ГНС.

Так, в 2026 году работодатель может оплачивать обучение своего работника без включения соответствующей суммы в его налогооблагаемый доход. При этом важно, где именно учится работник и какова стоимость обучения.

Какие условия нужно выполнить

Льгота распространяется на оплату обучения работника в украинском высшем или профессионально-техническом учебном заведении.

В то же время стоимость обучения не должна превышать установленный налогооблагаемый лимит. В 2026 году он составляет 25 941 грн за каждый месяц обучения. Это соответствует трехкратному размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2026 — 8 647 грн.

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В пределах этой суммы оплата обучения не включается в налогооблагаемый доход работника. Соответственно, с нее не уплачиваются НДФЛ и военный сбор.

Оплату можно произвести сразу за несколько месяцев

Работодателю не обязательно перечислять средства за обучение ежемесячно. Он может сразу оплатить несколько месяцев или даже весь период обучения.

При этом для определения не облагаемой налогом суммы лимит рассчитывается отдельно за каждый полный или неполный месяц обучения.

Что будет, если обучение стоит дороже

Если стоимость обучения превышает 25 941 грн в месяц, облагается налогом не вся сумма, а только та ее часть, превышающая установленный лимит.

Для работника сумма превышения считается дополнительным благом. Она облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором по ставке 5%.

К примеру, если стоимость обучения за месяц составляет 30 000 грн, налогообложению подлежат 4 059 грн — сумма, превышающая установленный лимит.

Нужно ли работнику самостоятельно декларировать оплату обучения

Если работодатель оплачивает обучение в соответствии с требованиями Налогового кодекса и сумма не превышает налогооблагаемый лимит, работнику не нужно декларировать полученную льготу и самостоятельно платить с нее налоги.

Если стоимость обучения превышает установленный предел, НДФЛ и военный сбор с суммы превышения начисляет, удерживает и платит работодатель как налоговый агент.

Поэтому работнику не нужно отдельно подавать декларацию только потому, что работодатель оплатил его обучение.

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