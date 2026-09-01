Работодатель может оплатить обучение работника без налогов

Так, в 2026 году работодатель может оплачивать обучение своего работника без включения соответствующей суммы в его налогооблагаемый доход. При этом важно, где именно учится работник и какова стоимость обучения.
Какие условия нужно выполнить
Льгота распространяется на оплату обучения работника в украинском высшем или профессионально-техническом учебном заведении.
В то же время стоимость обучения не должна превышать установленный налогооблагаемый лимит. В 2026 году он составляет 25 941 грн за каждый месяц обучения. Это соответствует трехкратному размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2026 — 8 647 грн.
К примеру, если стоимость обучения за месяц составляет 30 000 грн, налогообложению подлежат 4 059 грн — сумма, превышающая установленный лимит.
Нужно ли работнику самостоятельно декларировать оплату обучения
Если работодатель оплачивает обучение в соответствии с требованиями Налогового кодекса и сумма не превышает налогооблагаемый лимит, работнику не нужно декларировать полученную льготу и самостоятельно платить с нее налоги.
Если стоимость обучения превышает установленный предел, НДФЛ и военный сбор с суммы превышения начисляет, удерживает и платит работодатель как налоговый агент.
Поэтому работнику не нужно отдельно подавать декларацию только потому, что работодатель оплатил его обучение.