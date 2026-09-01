Что изменится с 1 сентября: новые деньги, пенсии, стипендии и правила для бизнеса Сегодня 08:00 — Личные финансы

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Начало осени принесет украинцам ряд изменений, касающихся денег, работы, образования, пенсий и налогов. Уже с 1 сентября в Украине появится новая банкнота, начнут действовать новые правила для студентов и предпринимателей, увеличатся выплаты для педагогов и т. д. Рассказываем подробнее об этих и других изменениях.

Новая банкнота 2000 грн

С 4 сентября Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 грн.

Она будет более 20 защитных элементов. Дизайн купюры посвящен украинской культуре: на лицевой стороне размещен портрет поэта, мыслителя и диссидента Василия Стуса.

На оборотной стороне банкноты изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

Обновление статуса критически важных

С 1 сентября изменятся правила бронирования работников части предприятий.

Повторно подтвердить статус критически важного компании, которые получили его до 2 июня 2026 года.

Если работодатель не обновит статус, после завершения переходного периода он не сможет использовать старое решение для дальнейшего бронирования работников.

То есть предприятиям, подпадающим под новые требования, важно заранее подтвердить свой статус, чтобы не упустить возможность бронировать работников.

Оформление отсрочки студентам и аспирантам

С 1 сентября начнет действовать новый порядок предоставления отсрочки от мобилизации для студентов и аспирантов. Об этом говорится в правительственном постановлении № 978 от 29 июля 2026 года.

Отсрочку будут оформлять на семестр, но максимум на шесть месяцев. После завершения семестра право на нее нужно будет подтвердить повторно.

Основным источником информации о статусе соискателя образования станет ЕГЄБО — Единая государственная электронная база по вопросам образования. Данные для проверки должны поступать автоматически.

Повышение зарплат учителям

С 1 сентября 2026 г. зарплаты педагогических работников возрастут еще на 20%. В результате общее повышение по сравнению с 2025 годом должно составить около 50%.

Повышение распространяется на все категории педагогов. В то же время, конкретный размер зарплаты будет зависеть от тарифного разряда, стажа, квалификационной категории, количества учебных часов, доплат за классное руководство, проверку тетрадей и других надбавок.

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и т. п. ). В августе премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал , что после пересчета молодые учителя будут получать от 12,8 до 17,7 тыс. грн в месяц, а высококвалифицированные педагоги с опытом — от 16,9 до 28,5 тыс. грн. Финальная сумма зависит от погрузки и более 80 видов доплат (за престижность, классное руководство).

Также в 2026 году сохраняются ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Педагоги будут получать 2 тыс. грн., а педагоги, работающие в прифронтовых общинах, — 4 ​​тыс. грн.

Бесплатное питание для школьников

С 1 сентября стартует масштабная государственная программа бесплатного горячего питания для учащихся 1−11 классов коммунальных школ, которые учатся очно или по смешанной форме. Программа должна охватить около 3 млн. детей.

На сентябрь-ноябрь 2026 из государственного бюджета предусмотрено более 7,4 млрд грн субвенций местным бюджетам.

Расчетная стоимость одного питания составит:

50 грн — для учащихся начальных классов;

60 грн — для школьников 5−11 классов.

Для прифронтовых областей предусмотрено отдельное софинансирование с участием Всемирной продовольственной программы ООН. В частности, ВПП ООН будет покрывать 15 грн., а государственная субвенция — 35 грн. Окончательное финансирование общин будет зависеть от количества детей, посещающих школу, и количества учебных дней.

Стипендии студентов

С 1 сентября академические стипендии для студентов увеличатся вдвое.

В частности, президентская стипендия составит 20 000 грн. в месяц для студентов университетов и 15 200 грн. для студентов колледжей.

Первокурсники, получившие не менее 185 баллов по каждому предмету НМТ, смогут получать 20 000 грн. в месяц. В этом году таких поступающих ожидается около 3 тысяч.

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Также увеличатся именные выплаты. Стипендия Верховной Рады составит 8800 грн для студентов вузов и 6640 грн для колледжей. Выплаты Кабинета Министров для студентов ЗВО возрастут до 8000 грн.

Изменятся и академические стипендии:

минимальная в вузе — с 2 000 до 4 000 грн;

повышенная — до 5 820 грн;

для отдельных приоритетных специальностей — до 7 420 грн;

базовая стипендия в колледжах — 3 020 грн;

повышенная — 4 394 грн;

отраслевая — до 5 618 грн.

Отдельные возможности предусмотрены для молодежи с прифронтовых и временно оккупированных территорий. В частности, поступать можно будет по собеседованию без НМТ, а при поддержке ЮНИСЕФ и ООН претендовать на обучающие гранты и единовременное пособие 50 000 грн.

Выплаты пенсионерам

В сентябре повышение пенсии получат пенсионеры, достигшие возраста, дающие право на возрастную надбавку.

В настоящее время ее размер составляет:

300 грн — для людей в возрасте от 70 до 74 лет;

456 грн — для пенсионеров от 75 до 79 лет;

570 грн — для людей в возрасте от 80 лет.

Таким образом, размер выплаты будет зависеть от возраста пенсионера.

Штрафы за неуплату налога на недвижимость

Владельцам большой недвижимости следует проверить, уплачен ли налог за 2025 год.

Для большинства физических лиц, своевременно получивших налоговое уведомление-решение, предельным сроком уплаты является 1 сентября 2026 года. В то же время, конкретный срок зависит от даты получения уведомления: после его вручения физическое лицо имеет 60 календарных дней в оплату.

Налог начисляется на площадь свыше:

60 кв. м — для квартир;

120 кв. м — для домов;

180 кв. м — если человек имеет разные типы жилья.

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За просрочку уплаты предусмотрены штрафы. Если задержка не превышает 30 календарных дней, штраф составляет 5% налогового долга, а если превышает 30 дней — 10%.

Кроме того, за каждый день просрочки может начисляться пеня.

Обновление в программе грантов «Власна справа»

С 1 сентября заработает обновленная модель государственной грантовой программы «Власна справа».

Для тех, кто планирует начать бизнес, базовый размер гранта будет составлять от 100 000 до 300 000 грн, а с учетом бонусов — до 500 000 грн.

Для предпринимателей, желающих масштабировать бизнес, предусмотрены гранты от 500 000 до 1,5 млн грн, а максимальная сумма с бонусами может достигать 2,5 млн грн.

Размер помощи зависит от количества рабочих мест, региона, сферы деятельности и категории заявителя.

Предусмотрены и дополнительные бонусы:

+5% - для предпринимателей в возрасте 18−25 лет;

+20% — для ветеранов-предпринимателей, плательщиков НДС, владельцев патента на изобретение или полезную модель, ВПЛ с опытом бизнеса более шести месяцев, релоцированных предприятий и тех, кто обязуется создать два рабочих места;

+30% - для бизнеса в прифронтовых регионах и проектов по восстановлению поврежденных или уничтоженных из-за российской агрессии основных средств;

+50% - для проектов в приоритетных секторах экономики.

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Таким образом, обновленная программа имеет больше возможностей как для начинающих собственное дело, так и для предпринимателей, которые планируют расширять бизнес.

Тарифы на коммунальные услуги

В сентябре для населения сохранятся тарифы на основные коммунальные услуги. В Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов ЖКХ, в том числе газ и горячую воду.

За электроэнергию бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн за кВт·час.

Цена газа для клиентов «Нафтогаза» останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

В то же время, тарифы на воду отличаются в зависимости от города. Горячая вода в областных центрах обойдется от 77,72 грн за кубометр в Черкассах до 154,57 грн в Ровно. Холодная вода — от 24,51 грн в Харькове до 91,24 грн в Ужгороде.

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