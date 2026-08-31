В Киеве и области с 31 августа начинают работать «фантомные патрули»

С 31 августа на дорогах Киева и Киевской области будут работать три «фантомных патруля». Позже такие автомобили планируют привлечь и в других областях Украины, а их количество увеличить.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram.
По словам Белошицкого, главная цель использования «фантомных патрулей» — уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах Украины.
В настоящее время три автомобиля будут работать в Киеве и Киевской области. Затем их планируют запустить в других областях.
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Как будут работать «фантомы»
«Фантомы» — это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных авто. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения безопасности дорожного движения.
Автомобили оборудованы системами контроля скорости движущихся транспортных средств. Они могут измерять скорость как при движении самого «фантома», так и когда он находится в определенном месте.
Система способна фиксировать превышение скорости в обоих направлениях движения — как в попутном, так и во встречном.
Также «фантомы» могут фиксировать нарушения ПДД в неавтоматическом режиме. Для этого служебные автомобили оборудованы двумя видеокамерами, фиксирующими нарушения спереди и сзади авто.
В случае выявления наиболее дерзких нарушений, например создание аварийной ситуации, инспекторы, находящиеся в «фантоме», могут остановить водителя в соответствии с требованиями статьи 35 Закона Украины «О Национальной полиции» и рассмотреть дело об административном правонарушении.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:
15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);
5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).