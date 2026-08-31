Средняя зарплата в Украине в июле сократилась до 32,243 тыс. грн: где зарабатывают больше всего Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Средняя зарплата в Украине в июле сократилась до 32,243 тыс. грн: где зарабатывают больше всего

Средняя заработная плата штатных работников Украины в июле снизилась на 1,6% по сравнению с июнем 2026 года и составила 32,243 тыс. грн.

Не хватает денег? Не беда, если есть кредитная карта с выгодными условиями. Выбирайте в удобном каталоге Finance.ua.

Самый высокий уровень средней зарплаты

В июле-2026 зафиксировано в Киеве — 49,463 тыс. грн и в Киевской области — 33,268 тыс. грн,

Самый низкий — в Кировоградской — 23,532 тыс. грн и Черновицкой — 23,354 тыс. грн областях.

Создано finance.ua с помощью ИИ

Где высокие зарплаты

В июле 2026 года самая высокая оплата труда наблюдалась в сфере информации и телекоммуникаций — 78,716 тыс. грн,

финансовой и страховой деятельности — 64,922 тыс. грн,

профессиональной, научной и технической деятельности — 41,050 тыс. грн,

государственном управлении и обороне — 40,172 тыс. грн,

в сфере оптовой и розничной торговли — 35,362 тыс. грн, в промышленности — 35,993 тыс. грн,

на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской служб — 31,830 тыс. грн, в сфере операций с недвижимостью — 27,041 тыс. грн,

в строительстве — 26,723 тыс. грн.

При этом самая низкая средняя заработная плата наблюдалась у работников здравоохранения и соцпомощи — 23,758 тыс. грн, в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 21,144 тыс. грн и у педагогов — 20,237 тыс. грн.

Согласно данным статведомства, задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 августа 2026 года составила 3,8 млрд грн (в июле тоже 3,8 млрд грн).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий российской федерацией и части территорий, на которых ведутся боевые действия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.