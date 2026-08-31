0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя зарплата в Украине в июле сократилась до 32,243 тыс. грн: где зарабатывают больше всего

Казна и Политика
57
Средняя зарплата в Украине в июле сократилась до 32,243 тыс. грн: где зарабатывают больше всего
Средняя зарплата в Украине в июле сократилась до 32,243 тыс. грн: где зарабатывают больше всего
Средняя заработная плата штатных работников Украины в июле снизилась на 1,6% по сравнению с июнем 2026 года и составила 32,243 тыс. грн.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты

В июле-2026 зафиксировано в Киеве — 49,463 тыс. грн и в Киевской области — 33,268 тыс. грн,
Самый низкий — в Кировоградской — 23,532 тыс. грн и Черновицкой — 23,354 тыс. грн областях.
<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ

Где высокие зарплаты

В июле 2026 года самая высокая оплата труда наблюдалась в сфере информации и телекоммуникаций — 78,716 тыс. грн,
  • финансовой и страховой деятельности — 64,922 тыс. грн,
  • профессиональной, научной и технической деятельности — 41,050 тыс. грн,
  • государственном управлении и обороне — 40,172 тыс. грн,
  • в сфере оптовой и розничной торговли — 35,362 тыс. грн, в промышленности — 35,993 тыс. грн,
  • на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской служб — 31,830 тыс. грн, в сфере операций с недвижимостью — 27,041 тыс. грн,
  • в строительстве — 26,723 тыс. грн.
При этом самая низкая средняя заработная плата наблюдалась у работников здравоохранения и соцпомощи — 23,758 тыс. грн, в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 21,144 тыс. грн и у педагогов — 20,237 тыс. грн.
Согласно данным статведомства, задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 августа 2026 года составила 3,8 млрд грн (в июле тоже 3,8 млрд грн).
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий российской федерацией и части территорий, на которых ведутся боевые действия.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems