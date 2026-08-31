МВФ проверит бюджет Украины — детали
Миссия будет носить рабочий характер и оценит выполнение государственного бюджета текущего года и подготовку сметы на следующий год.
«Она (миссия — ред.) оценит исполнение и потребности бюджета до конца текущего года, ознакомится с подготовкой бюджета в следующем году, проект которого должен быть представлен в Совет до 15 сентября», — говорится в публикации.
Вопрос дополнительного финансирования особенно актуален на фоне дефицита средств у Министерства обороны. Он уже достиг 27 млрд долларов или около 1,2 трлн гривен.
Из этой суммы до конца 2026 года необходимо дополнительно изыскать 8−10 млрд долларов на вооружение и другие военные расходы. Еще почти 20 млрд долларов нужно на выплаты военным, семьям погибших и другие расходы.
В результате работы экспертов МВФ должно стать понятно, требуется ли Украине дополнительное финансирование и каким образом можно будет закрыть эту потребность.
Ранее Украина уже пыталась согласовать с МВФ увеличение дефицита государственного бюджета на финансирование военных расходов, однако не получила согласия фонда.
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