МВФ проверит бюджет Украины — детали Сегодня 09:22 — Казна и Политика

Валюта, www.freepik.com

Миссия будет носить рабочий характер и оценит выполнение государственного бюджета текущего года и подготовку сметы на следующий год.

«Она (миссия — ред.) оценит исполнение и потребности бюджета до конца текущего года, ознакомится с подготовкой бюджета в следующем году, проект которого должен быть представлен в Совет до 15 сентября», — говорится в публикации.

Вопрос дополнительного финансирования особенно актуален на фоне дефицита средств у Министерства обороны. Он уже достиг 27 млрд долларов или около 1,2 трлн гривен.

Из этой суммы до конца 2026 года необходимо дополнительно изыскать 8−10 млрд долларов на вооружение и другие военные расходы. Еще почти 20 млрд долларов нужно на выплаты военным, семьям погибших и другие расходы.

В результате работы экспертов МВФ должно стать понятно, требуется ли Украине дополнительное финансирование и каким образом можно будет закрыть эту потребность.

Ранее Украина уже пыталась согласовать с МВФ увеличение дефицита государственного бюджета на финансирование военных расходов, однако не получила согласия фонда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.