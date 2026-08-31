Ползарплаты на школу: сколько стоит собрать первоклассника в 2026 году Сегодня 15:00 — Личные финансы

Школьница

Подготовка первоклассника к школе в 2026 году обойдется родителям в среднем в 12 923 грн. За год стоимость школьной корзины выросла примерно на 30%, а по сравнению с 2020 годом расходы увеличились более чем в четыре раза.

Такие результаты получили аналитики Codes.com.ua после мониторинга цен на школьные товары. Для расчетов они использовали медианные цены в торговых сетях и маркетплейсах, статистику Госстата и данные поисковых запросов Google.

За шесть лет подготовка к школе подорожала более чем в четыре раза

Еще в 2020 году полная подготовка ребенка к первому классу обошлась примерно в 2,5−3 тыс. грн. В 2026 году расчетная стоимость такого набора составила уже 12 923 грн.

Если для сравнения взять верхний предел корзины в 2020 году — 3 000 грн, рост составляет примерно 331%. То есть, за шесть лет подготовка первоклассника подорожала примерно в 4,3 раза.

Главные цифры

Основные результаты исследования:

расчетная стоимость полной корзины первоклассника в 2026 году — 12 923 грн;

изменение по отношению к 2025 году — рост на 30%;

изменение относительно 2020 года — рост более 333%, или в 4,33 раза;

самая дорогая статья в структуре расходов — одежда, около 65%;

наибольшее удорожание — одежда, +40%;

наибольшая нагрузка на среднюю зарплату — Кировоградская область, 61%;

доля государственного пособия в расходах («Пакет школьника» для первоклассников) — 38,7%.

Аналитики отмечают, что стоимость школьной корзины подсчитана так, будто все указанные товары обязательны к приобретению. На самом деле сумма затрат на подготовку в первый и в старшие классы может оказаться значительно ниже.

«Как показывает практика, одежда, обувь или канцелярские принадлежности часто имеются в наличии с прошлых лет или уже приобретены заранее. С другой стороны, дети растут, поэтому такой способ экономии не всегда срабатывает. Также не учтены специализированные расходы, например, на приобретение нового ноутбука или формы для занятий в спортивной секции во внеурочное время», — говорят в Codes.

Приведенные цифры касаются среднего бюджета, когда родители предпочитают качественные вещи по умеренной цене и не пытаются ограничиться только самым необходимым. Если ставить целью экономить на всем, то, приложив определенные усилия, можно подготовить первоклассника к школе и за 5000 грн. Фактически стоимость школьной корзины зависит от покупательной способности родителей, потому что, если не ориентироваться на медианные цены, расширенный бюджет может составить до 20 000−30 000+ грн.

Где школьная корзина больше всего бьет по бюджету

Аналитики также определили, в каких областях расходы на подготовку ребенка в школу превышают половину средней зарплаты:

Кировоградская область — 61,0% средней зарплаты;

Черновицкая — 59,6%;

Ивано-Франковская — 54,4%;

Одесская — 53,2%;

Харьковская — 52,4%;

Полтавская — 51,8%.

Для сравнения в Киеве этот показатель составляет всего 26,9%, в среднем по Украине — 42,35%.

5 000 грн «Пакет школьника» покрывают около 39% корзины

Государственное пособие для первоклассников в размере 5000 грн покрывает примерно 38,7% расчетной стоимости полной корзины Codes.

В то же время базовый набор из учебных принадлежностей, рюкзака и сумки для сменной обуви оценивается примерно в 2 773 грн. Поэтому выплаты достаточно, чтобы закрыть основные школьные покупки и направить остаток на другие нужды, например, на одежду.

Как сократить расходы на школу

Вот 5 самых действенных способов:

«Пакет школьника» — до 5 000 грн на школьные покупки для первоклассника. Акции магазинов — скидки около 10−20%. Совместные закупки канцтоваров — экономия до 20−30%. Подержанные одежды и аксессуары — экономия около 30−50% и даже больше. Промокоды, кешбэк и сравнение цен.

Следовательно, экономный сценарий позволяет уложиться примерно в 5 тыс. грн, средний бюджет составляет 10−13 тыс. грн, а расширенный может превышать 20−30 тыс. грн. Самая большая статья расходов — одежда, а 5 тыс. грн государственного пособия покрывают около 39% расчетной полной корзины первоклассника.

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