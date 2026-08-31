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Выплаты военным во время лечения: что изменилось

Личные финансы
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Выплаты военным во время лечения: что изменилось
Выплаты военным во время лечения: что изменилось
За украинскими военнослужащими будет сохраняться выплата денежного довольствия за все время лечения или реабилитации в стационарных условиях.
Соответствующий закон подписал Президент Украины, сообщает Минобороны.

Что меняется

Закон Украины 4954-IX вносит изменения в ряд законодательных актов по обеспечению права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию, протезирование.
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Предусмотрено сохранение денежного довольствия на весь период лечения и/или реабилитации в стационарных условиях, в том числе во время лечения в учреждениях здравоохранения иностранных государств.

Как сейчас

В настоящее время денежное довольствие по последней занимаемой должности сохраняется за военнослужащим за период стационарного лечения, но не более 12 месяцев подряд.
Если лечение длится более 4 месяцев, для продолжения выплаты необходимо заключение ВВК о необходимости длительного лечения.
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После вступления в силу новых положений продолжительность лечения не будет ограничивать право военнослужащего на сохранение денежного довольствия 12 месяцами по основаниям, определенным Кабинетом Министров Украины.
Это не означает автоматического сохранения всех дополнительных выплат, включая дополнительные вознаграждения. Условия их выплаты будут определены отдельным постановлением Кабинета министров Украины.
Выплаты военным во время лечения: что изменилось
Требование к прохождению военно-врачебной комиссии (ВВК) не отменяется. После лечения, но не позднее чем через 12 месяцев после его начала, военнослужащий должен пройти медосмотр для определения пригодности к военной службе. Если лечение длится более 12 месяцев, повторный осмотр ВВК проводится не реже чем каждые 4 месяца в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Питание во время лечения и реабилитации

Улучшенным питанием в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях будут обеспечивать:
  • военнослужащих;
  • ветеранов;
  • освобожденных из плена;
  • иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу.
Также гарантируется, что их лечение и реабилитация будут осуществляться на равных условиях за счет средств государственного бюджета.

Обеспечение протезами

Документ также устанавливает, что военнослужащие с ранениями или травмами, а также лица с инвалидностью в результате войны должны быть обеспечены высокофункциональными протезами и/или ортезами за счет государственного бюджета.
Раньше мы писали, когда военные получат новые мотивационные выплаты. В Украине введена новая система мотивационных выплат и надбавок для всех военнослужащих.
Она распространяется на всех защитников вне зависимости от вида службы — дополнительные вознаграждения смогут получать как мобилизованные, так и военные, служащие по старому или только подписанному контракту.
Новые правила вступили в силу с 1 июня 2026 года, а первые выплаты за июнь должны были поступить до 20 июля.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Военнообязанный
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