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Когда военные получат новые мотивационные выплаты: ответ Минобороны

Личные финансы
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Новые мотивационные выплаты: когда и сколько получат военнослужащие
Новые мотивационные выплаты: когда и сколько получат военнослужащие
В Украине введена новая система мотивационных выплат и надбавок для всех военнослужащих. Она распространяется на всех защитников вне зависимости от вида службы — дополнительные вознаграждения смогут получать как мобилизованные, так и военные, служащие по старому или только подписанному контракту. Новые правила вступили в силу с 1 июня 2026 года, а первые выплаты за июнь должны поступить до 20 июля.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Какие выплаты получат военные

Для военнослужащих, выполняющих задание в тылу и не получающих боевых выплат, предусмотрено дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 10 тыс. грн.
Отдельно введены ежедневные боевые бонусы за каждый день выполнения штурмовых действий, а именно:
  • 20 тыс. грн в сутки — восстановление (возврат) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск
  • 40 тыс. грн в сутки — штурм и захват позиций непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.
Если за один день военнослужащий выполнил несколько задач, за которые предусмотрены различные боевые бонусы, ему начислят лишь одно вознаграждение — с самым большим размером выплаты.
Новые выплаты и бонусы для военнослужащих
Новые выплаты и бонусы для военнослужащих, Инфографика: Министерство обороны Украины
Дополнительные вознаграждения за выполнение задач, в том числе по управлению войсками, начисляются пропорционально времени выполнения задач в течение месяца:
  • 50 000 грн в месяц — выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков, батальонов, из которых осуществляется оперативное управление частями, которые ведут боевые действия,
  • 30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых (специальных) задач.
Общая сумма всех этих выплат не может превышать 460 тыс. грн. в месяц.
Отдельно будут действовать бонусы за боевые результаты в поле боя. В частности, за взятие в плен военнослужащего противника предусмотрено вознаграждение в размере 100 тыс. грн, которое будет распределяться между всеми участниками операции.
Кроме того, за подтвержденное уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою, военный может получить дополнительно 15 тыс. грн.

Когда поступят деньги

В Минобороны объяснили, что выплаты и бонусы будут начислять вместе с основным денежным довольствием — до 20 числа текущего месяца за прошлый.
Вознаграждения за июнь военнослужащие должны получить до 20 июля. Если приказ о выплате будет оформлен с задержкой, деньги будут начислены позже, но право на их получение сохраняется.
Сроки выплат ДД — до 20 числа следующего месяца
Сроки выплат ДД — до 20 числа следующего месяца, Инфографика: Министерство обороны Украины
То есть:
  • Кто в июне находился в тылу, получит дополнительное вознаграждение (минимум +10 000 грн) до 20 июля.
  • Кто в июне штурмовал позиции, получит боевые бонусы после того, как командир подпишет приказ за июнь. Выплата — в июле, если приказ подписан вовремя.
  • Кто в июне взял в плен или уничтожил противника в контактном бою — получит бонус на основании приказа командира в июле.
По материалам:
Finance.ua
ВыплатыВоеннослужащийАрмия
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