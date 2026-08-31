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Одна семья — одна жилищная помощь: что означает этот принцип для ВПЛ

Личные финансы
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Семья переселенцев
Семья переселенцев
Получить несколько видов государственной жилищной поддержки одной семье теперь не удастся. С 1 августа 2026 года действует принцип «одна семья — один механизм государственной поддержки». То есть, если один из членов семьи уже воспользовался определенной государственной программой, другие члены семьи не смогут повторно претендовать на аналогичное пособие.
Об этом напомнили в ОО «ВПЛ Украины».

Какие правила действуют для переселенцев

По новому принципу семья рассматривается как единое целое. Поэтому государственная поддержка и соответствующие ограничения учитываются с учетом всего состава семьи, а не отдельно для каждого человека.
Если один из членов семьи уже получил компенсацию, ваучер или воспользовался льготной программой, например, жилищным сертификатом, другие члены этой семьи не могут подавать заявку на аналогичный механизм поддержки.
Это правило, в частности, касается программы жилых ваучеров для ВПЛ с ВОТ.
С 1 августа права на ваучер лишились:
  • ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье — например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;
  • переселенцы, уже воспользовавшиеся льготной ипотекой;
  • люди, зарегистрировавшие место жительства на ВОТ после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.
Кроме того, органы власти будут проверять через государственные реестры, имеется ли у заявителя или членов его семьи другое жилье, получали ли они ранее государственную жилищную поддержку и есть ли другие обстоятельства, которые могут повлиять на право получения ваучера.
Изменения призваны не допустить дублирования пособия, когда одна семья получает несколько видов поддержки по разным государственным программам. В то же время это должно помочь распределять бюджетные средства между гражданами, нуждающимися в государственной поддержке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВПЛСоциальная защита
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