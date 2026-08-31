Одна семья — одна жилищная помощь: что означает этот принцип для ВПЛ Сегодня 08:05 — Личные финансы

Семья переселенцев

Получить несколько видов государственной жилищной поддержки одной семье теперь не удастся. С 1 августа 2026 года действует принцип «одна семья — один механизм государственной поддержки». То есть, если один из членов семьи уже воспользовался определенной государственной программой, другие члены семьи не смогут повторно претендовать на аналогичное пособие.

Об этом напомнили в ОО «ВПЛ Украины».

Какие правила действуют для переселенцев

По новому принципу семья рассматривается как единое целое. Поэтому государственная поддержка и соответствующие ограничения учитываются с учетом всего состава семьи, а не отдельно для каждого человека.

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Если один из членов семьи уже получил компенсацию, ваучер или воспользовался льготной программой, например, жилищным сертификатом, другие члены этой семьи не могут подавать заявку на аналогичный механизм поддержки.

Это правило, в частности, касается программы жилых ваучеров для ВПЛ с ВОТ.

С 1 августа права на ваучер лишились:

ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье — например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;

переселенцы, уже воспользовавшиеся льготной ипотекой;

люди, зарегистрировавшие место жительства на ВОТ после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.

Кроме того, органы власти будут проверять через государственные реестры, имеется ли у заявителя или членов его семьи другое жилье, получали ли они ранее государственную жилищную поддержку и есть ли другие обстоятельства, которые могут повлиять на право получения ваучера.

Изменения призваны не допустить дублирования пособия, когда одна семья получает несколько видов поддержки по разным государственным программам. В то же время это должно помочь распределять бюджетные средства между гражданами, нуждающимися в государственной поддержке.

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