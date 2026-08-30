0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Пакет школьника»: как иностранцам получить пособие

Личные финансы
19
Как иностранцам получить "Пакунок школяра"
Как иностранцам получить "Пакунок школяра", Фото: magnific
Родители первоклассников в 2026 году могут получить единовременное пособие 5000 грн по программе «Пакет школьника». Деньги можно использовать для подготовки ребенка к школе — приобрести канцелярию, школьные принадлежности, книги, одежду или обувь. Право на выплату имеют не только граждане Украины.
Об этом пишет «Юридический советчик для ВПЛ».

Кто и как может получить «Пакет школьника»

Специалисты отмечают, что иностранцы, лица без гражданства, а также беженцы и нуждающиеся в дополнительной защите могут получить «Пакет школьника».
Пособие назначается, если такие люди законно въехали в Украину и вместе с ребенком на законных основаниях здесь проживают.
Подать заявление можно через приложение «Дія» или оффлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
При оформлении через «Дія» необходимо указать данные получателя и ребенка, в частности:
  • фамилию, имя и отчество получателя;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика получателя;
  • фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) ребенка;
  • дату его рождения;
  • серию и номер свидетельства о рождении ребенка;
  • номер специального счета.
Если воспользоваться приложением «Дія» невозможно, пособие не засчитали на специальный счет или был получен отказ, заявление можно подать в бумажной форме в любой сервисный центр ПФУ.
Обратиться может один из родителей, независимо от зарегистрированного или задекларированного местожительства.

Куда поступят средства

Выплату зачисляют на специальный счет «Забота для ребенка», открытый в «Дія.Карты» в уполномоченном банке, или на другой специальный счет в таком банке.
Обратите внимание! Конечный срок подачи заявления — 1 ноября 2026 года. После 1 ноября 2026 года подать заявление будет невозможно.
Ранее Finance.ua подробно рассказал, что родителям нужно знать о «Пакете школьника». Кто может получить деньги, как правильно оформить специальную карту и какие банки предлагают эту услугу.
Ответы на эти вопросы есть в материале: Как получить пособие «Пакет школьника»: полный путеводитель для родителей первоклассников
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньгиВыплаты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems