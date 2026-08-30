«Пакет школьника»: как иностранцам получить пособие Сегодня 13:24 — Личные финансы

Как иностранцам получить "Пакунок школяра", Фото: magnific

Родители первоклассников в 2026 году могут получить единовременное пособие 5000 грн по программе «Пакет школьника». Деньги можно использовать для подготовки ребенка к школе — приобрести канцелярию, школьные принадлежности, книги, одежду или обувь. Право на выплату имеют не только граждане Украины.

Об этом пишет «Юридический советчик для ВПЛ».

Кто и как может получить «Пакет школьника»

Специалисты отмечают, что иностранцы, лица без гражданства, а также беженцы и нуждающиеся в дополнительной защите могут получить «Пакет школьника».

Пособие назначается, если такие люди законно въехали в Украину и вместе с ребенком на законных основаниях здесь проживают.

Подать заявление можно через приложение «Дія» или оффлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

При оформлении через «Дія» необходимо указать данные получателя и ребенка, в частности:

фамилию, имя и отчество получателя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика получателя;

фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) ребенка;

дату его рождения;

серию и номер свидетельства о рождении ребенка;

номер специального счета.

Если воспользоваться приложением «Дія» невозможно, пособие не засчитали на специальный счет или был получен отказ, заявление можно подать в бумажной форме в любой сервисный центр ПФУ.

Обратиться может один из родителей, независимо от зарегистрированного или задекларированного местожительства.

Куда поступят средства

Выплату зачисляют на специальный счет «Забота для ребенка», открытый в «Дія.Карты» в уполномоченном банке, или на другой специальный счет в таком банке.

Обратите внимание! Конечный срок подачи заявления — 1 ноября 2026 года. После 1 ноября 2026 года подать заявление будет невозможно.

Ранее Finance.ua подробно рассказал, что родителям нужно знать о «Пакете школьника». Кто может получить деньги, как правильно оформить специальную карту и какие банки предлагают эту услугу.

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