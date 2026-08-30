Финансовые термины простыми словами: что такое кредит и кредитная история

Финансовые термины часто кажутся сложными, хотя на самом деле их можно объяснить довольно просто. Специалисты «Финкульта»рассказывают, что такое кредит и кредитная история.
Кредит — это «деньги из будущего», которые нужно вернуть
Кредит — это деньги, которые банк или другое финансовое учреждение дает в долг человеку на определенный срок и на определенных договором условиях.
Обычно вернуть нужно больше, ведь к основной сумме кредита добавляются проценты, комиссии и другие платежи в соответствии с условиями кредитного договора.
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Например, если человек занимает 10 тыс. грн под 20% годовых и по условиям договора нет дополнительных платежей, за год проценты составят 2 тыс. грн. То есть, в общем, нужно будет вернуть 12 тыс. грн.
Перед подписанием кредитного договора следует понимать, сколько денег вы получите, сколько вернете и за какой срок.
Перед оформлением займа следует проверить:
сумму, которую вы получите;
общую сумму к возврату;
срок кредитования;
процентную ставку;
комиссии и другие платежи;
условия страхования, если это предусмотрено;
штрафы и пеню в случае просрочки.
Кредитная история — это ваша «финансовая репутация»
Кредитная история — это информация о кредитных обязательствах человека и о том, насколько добросовестно он их выполнял.
Ее можно вообразить как своеобразный финансовый дневник. Если человек берет кредит и своевременно платит платежи, эта информация отображается в его истории. Если возникают просрочки, они также могут быть зафиксированы.
В будущем кредитная история может повлиять на то, как финансовое учреждение будет оценивать надежность заемщика.
Специалисты отмечают, что регулярное и своевременное погашение кредитов помогает сформировать позитивную кредитную историю. Систематические просрочки могут осложнить получение нового займа или повлиять на условия его предоставления.