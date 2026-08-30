Что писать в назначении перевода с карты, чтобы избежать подозрений банка Сегодня 12:08 — Личные финансы

Как защитить свою карту от подозрений банка: официальные правила оформления назначения платежей, Фото: magnific

Сегодня украинцы ежедневно переводят деньги с карты на карту: возвращают долги, помогают родным, делят расходы с друзьями или продают ненужные вещи. В то же время банки анализируют такие операции не только по сумме, но и по их частоте, происхождению средств и соответствию финансовому поведению клиента. Поэтому специалисты советуют не оставлять назначение платежа пустым, а кратко и правдиво объяснять, за что осуществляется перевод.

Об этом сообщили в Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Перевод денег родственникам

Для помощи родителям, детям или другому члену семьи можно прямо указать цель платежа. Например: «Помощь дочери на обучение», «Материальная поддержка от мужчины» или «Денежные средства родителям на коммунальные услуги».

Такая формулировка объясняет бытовой, а не коммерческий характер сделки.

Совместные расходы с друзьями

Если один из друзей заплатил за общий счет, а другие возвращают свою долю, то это называется компенсацией расходов.

Чтобы платеж не выглядел как оплата за услугу, в назначении платежа можно написать: «Компенсация расходов на общий ужин», «Возмещение расходов на горючее» или «Возврат средств за билеты».

Если сумма значительна, желательно сохранить чек или другое подтверждение расходов.

Что написать при возврате долга

В этом случае достаточно прямо указать назначение: «Возврат займа».

Если есть расписка или договор займа, можно указать его дату: «Возврат займа по расписке от 01.05.2026 г.» Документ лучше сохранить, особенно если речь идет о значительной сумме.

Перевод за проданную личную вещь

Если вы продаете подержанный телефон, ноутбук или другую вещь, в назначении можно указать, что это оплата за конкретный предмет личного пользования.

Например: «Оплата за подержанный телефон личного пользования».

Это помогает отделить разовую продажу собственной вещи от регулярной торговли товарами.

Перевод денег между своими картами

Если человек просто перемещает свои деньги между своими картами или счетами, можно отметить: «Перевод собственных средств между личными счетами» или «Пополнение собственной карты». Такой перевод сам по себе не новый доход и не облагается налогом.

Какие слова лучше не использовать при бытовых переводах

Если перевод не связан с официальной предпринимательской деятельностью, не следует без причины указывать в назначении платежа формулировки, характерные для коммерческих операций.

Особенно это касается регулярных поступлений на личную карточку — они могут вызвать дополнительные вопросы у банка.

В частности, без соответствующего основания лучше не писать:

«за товар»;

«за услуги»;

«за консультацию»;

«зарплата»;

«за ремонт»;

«за заказ».

Также не следует маскировать реальную операцию под «подарок», «помощь» или «возврат долга». Назначение платежа должно соответствовать его подлинной цели.

Существует ли список «запретных» слов для переводов

Само по себе слово в назначении платежа не означает, что операцию автоматически заблокируют. Банк оценивает финансовые операции комплексно: учитывает сумму и регулярность переводов, происхождение средств и соответствие сделок обычному финансовому поведению клиента.

Поэтому универсальной «безопасной» формулировки не существует. Лучший вариант — кратко, понятно и честно объяснять назначение платежа, а подтверждающие документы по значительным операциям хранить.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.