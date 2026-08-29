Нужно ли платить военный сбор с дивидендов

Дивиденды, получаемые физическими лицами, подлежат налогообложению военным сбором. Ставка такого сбора составляет 5% суммы начисленного дохода.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Киевской области.
Почему дивиденды облагаются военным сбором
Военный сбор платят физические лица — резиденты и нерезиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине.
Дивиденды относятся к пассивным доходам физического лица. Они включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход, а следовательно, являются объектом для начисления военного сбора.
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Ставка военного сбора при начислении дивидендов составляет 5%. То есть, если человек получил дивиденды, с такого дохода должен быть уплачен военный сбор по соответствующей ставке.
Это правило применяется независимо от того, является ли получатель дивидендов резидентом или нерезидентом, если доход получен из источника его происхождения в Украине.
Ранее Finance.ua писал, если вы сменили местожительство, фамилию, имя, отчество или другие данные, содержащиеся в учетной карточке физического лица — налогоплательщика, то о таких изменениях необходимо уведомить контролирующий орган.
Физические лица обязаны подать заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков в течение одного месяца со дня возникновения таких изменений.