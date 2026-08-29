0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нужно ли платить военный сбор с дивидендов

Личные финансы
91
Дивиденды для физических лиц: нужно ли платить военный сбор
Дивиденды для физических лиц: нужно ли платить военный сбор, Фото: magnific
Дивиденды, получаемые физическими лицами, подлежат налогообложению военным сбором. Ставка такого сбора составляет 5% суммы начисленного дохода.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Почему дивиденды облагаются военным сбором

Военный сбор платят физические лица — резиденты и нерезиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине.
Дивиденды относятся к пассивным доходам физического лица. Они включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход, а следовательно, являются объектом для начисления военного сбора.
Ставка военного сбора при начислении дивидендов составляет 5%. То есть, если человек получил дивиденды, с такого дохода должен быть уплачен военный сбор по соответствующей ставке.
Это правило применяется независимо от того, является ли получатель дивидендов резидентом или нерезидентом, если доход получен из источника его происхождения в Украине.
Ранее Finance.ua писал, если вы сменили местожительство, фамилию, имя, отчество или другие данные, содержащиеся в учетной карточке физического лица — налогоплательщика, то о таких изменениях необходимо уведомить контролирующий орган.
Физические лица обязаны подать заявление о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков в течение одного месяца со дня возникновения таких изменений.
По материалам:
Finance.ua
НалогиПерсональные финансы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems