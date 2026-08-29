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В каких случаях пособие на проживание ВПЛ могут остановить: основные причины

Личные финансы
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Пособие на жительство ВПЛ: в каких случаях выплаты могут быть прекращены
Пособие на жительство ВПЛ: в каких случаях выплаты могут быть прекращены
Внутренне перемещенные лица могут лишиться ежемесячного пособия на жительство. В частности, на выплаты могут повлиять дорогостоящие покупки, значительные средства на банковских счетах или длительное пребывание за границей.
Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Черновицкой области.

В каких случаях выплату могут прекратить

Пособие на проживание ВПЛ не выплачивается, если при получении приобретен автомобиль или другое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет. Исключение составляют мопеды и прицепы.
Также выплаты отменят, если человек сделал покупку на сумму более 100 тыс. грн (земельные участки, квартиры, дома, ценные бумаги и т. п.).
Основанием для прекращения выплат может служить наличие на депозитном счете более 100 тыс. грн. Исключение составляют отдельные единовременные государственные выплаты.
Среди причин, по которым ВПЛ могут лишиться права на выплаты, также:
  • покупка наличной и/или безналичной иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;
  • наличие в собственности жилья на территориях, не включенных в перечень территорий с определенной датой завершения боевых действий или временной оккупации;
  • пребывание на полном государственном содержании в государственных учреждениях, в том числе в местах лишения свободы;
  • пребывание за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 дней совокупно в течение периода получения пособия.

Что делать, если выплаты прекратили

Если во время проверки будет выявлено несоответствие установленным критериям, получателя известят о причине отказа.
Если человек не согласен с решением, он может предоставить документы, подтверждающие его право на пособие.
Обратиться можно в орган Пенсионного фонда или администратора ЦПАУ по месту жительства — лично, по почте или в электронной форме.
Finance.ua уже писал, что ВПЛ могут частично компенсировать расходы на аренду жилья, воспользовавшись налоговой скидкой. Для этого необходимо подтвердить понесенные расходы документально и представить декларацию в Налоговую.
Также мы отмечали, что с 1 августа 2026 года в Украине обновилась программа жилищных ваучеров для ВПЛ — часть переселенцев лишились права на это пособие.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛВыплаты ВПЛПереселенцы
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