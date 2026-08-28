Когда работник может отказаться от дополнительных обязанностей (разъяснение юриста) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Когда работник может отказаться от дополнительных обязанностей (разъяснение юриста)

Исполнение обязанностей, не предусмотренных трудовым договором, требует согласия работника и оформления.

Ведь дополнительная задача от руководителя не всегда означает, что работник выполняет дополнительную работу. Если поручение входит в его трудовую функцию, отказаться от него работник обычно не может, пишет budni.robota.ua.

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Что такое дополнительная работа по закону

Как объясняет старший юрист судебной практики GOLAW, адвокат Наталья Матвийчук, что главный вопрос — входит ли конкретная задача в трудовую функцию работника. Если входит, то его выполнение является частью основной работы, даже если работник считает это «дополнительной» задачей.

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Если не входит — работодатель по общему правилу не может требовать его выполнения без согласия работника.

Например

Директор попросил юриста вести кадровый учет. Может ли работник отказаться? Не всегда, ведь ключевой вопрос — входит ли новая задача в его трудовую функцию.

Да, не каждое поручение работнику дополнительной задачи или большего объема работы автоматически означает выполнение им дополнительной работы.

Кодекс законов о труде Украины (далее — КЗоТ Украины) содержит императивную норму, согласно которой работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором (статья 31).

Доплаты

В то же время статья 105 КЗоТа Украины предусматривает доплату работникам, которые наряду со своей основной работой выполняют дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы.

В трудовом законодательстве и судебной практике в качестве формы выполнения дополнительной работы рассматриваются:

совмещение профессий (должностей);

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

увеличение объема или зоны выполняемой работы по той же профессии (должности).

На практике для определения характера такой работы учитываются, в частности, следующие признаки:

работа выполняется на том же предприятии, что и основная;

дополнительная работа выполняется вместе с основной работой в пределах установленной для работника продолжительности рабочего времени;

отдельный трудовой договор на выполнение этой работы не заключается;

при совмещении профессий (должностей) соответствующая должность вакантна, а при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника — должность сохраняется за отсутствующим работником.

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При этом дополнительную работу не следует отождествлять с сверхурочной работой. Если работнику поручили исполнять обязанности другой должности в пределах рабочего дня — это дополнительная работа. Если он остается после работы, чтобы выполнить даже свои обычные обязанности — это уже сверхурочная работа.

Когда работодатель имеет право поручить работнику дополнительную работу без его согласия

Во исполнение дополнительной работы работник по общему правилу должен согласиться, поскольку статья 31 КЗоТ Украины запрещает работодателю требовать выполнения работы, не оговоренной трудовым договором.

То есть если есть необходимость поручить работнику дополнительные обязанности, не предусмотренные трудовым договором/должностной инструкцией, работодатель должен получить от работника согласие на выполнение такой работы, желательно в письменном виде.

В то же время не следует путать дополнительную работу с обычным перераспределением рабочей нагрузки. Например, если работодатель фактически поручает работнику задачу, входящую в его должностные обязанности, отдельное согласие не требуется.

Работодатель может конкретизировать или перераспределять задачи в пределах той же трудовой функции, если при этом не изменяются существенные условия трудового договора.

В пределах рабочего времени или сверх установленной продолжительности

Это имеет важное значение. Как уже отмечалось, дополнительная работа и сверхурочная работа — это два разных правовых понятия.

Согласно статье 62 КЗоТ Украины, сверхурочные работы по общему правилу не допускаются. Их применение возможно только в виде исключения в четко определенных законом случаях.

При этом законность привлечения к сверхурочной работе не зависит от того, является ли эта работа дополнительной по содержанию. Например, работник может выполнять свои обычные должностные обязанности, но сверх установленной продолжительности рабочего времени — в таком случае это может быть сверхурочная работа.

Если работник привлекается к сверхурочной работе, отдельное согласие работника на каждое такое привлечение законодательством не предусмотрено. В то же время работодатель должен придерживаться установленных законом оснований, ограничений, предельных норм и гарантий, в частности компенсации в повышенном размере (ст. 63, 65, 106 КЗоТ Украины).

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