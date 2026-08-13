Неофициальная работа: какие штрафы и риски Сегодня 20:03 — Личные финансы

Неофициальная работа: какие штрафы и риски

Работа без официального трудового договора может показаться выгодной только на первый взгляд. На самом деле, работник в таком случае рискует остаться без части зарплаты и социальных гарантий.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Какие риски

Если трудовые отношения официально не оформлены, в случае конфликта работодатель может в одностороннем порядке:

уменьшить зарплату;

не выплатить заработанные денежные средства;

уволить работника.

Кроме того, неофициально трудоустроенный человек юридически не имеет права на ряд социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

Речь идет, в частности, об оплачиваемом отпуске и оплате листка временной нетрудоспособности. Также работник теряет гарантии, связанные с обучением, беременностью и рождением ребенка.

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Еще одно важное последствие касается будущей пенсии. Период работы без официального оформления не засчитывается в страховой стаж. В будущем это может привести к меньшему размеру пенсии или даже к потере права на нее.

Можно ли доказать неофициальную работу

В то же время, отсутствие трудового договора не означает, что работник не может защитить свои права.

Как объясняет Булименко, согласно пункту 6 статьи 232 Кодекса законов о труде Украины, работник может обратиться в суд с иском по оформлению трудовых отношений и установлению периода такой работы.

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Если суд примет решение в пользу работника, то работодателя могут обязать оформить трудовые отношения и установить соответствующий период работы. При этом суд взыщет в пользу работника зарплату в размере не ниже средней в соответствующем регионе без учета фактически выплаченной суммы.

Кроме того, за установленный период работы работодателю будет начислен налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос.

Какие штрафы

Ответственность за неофициальное трудоустройство предусмотрена и для работодателя.

За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора или контракта может быть наложен штраф в размере десятикратной минимальной зарплаты на момент выявления нарушения за каждого работника. По приведенным юристом данным, сейчас это 86470 гривен.

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Если такое же нарушение выявят повторно в течение двух лет со дня первого обнаружения, штраф будет составлять уже 30 минимальных зарплат, то есть 259 410 гривен за каждого работника.

Ранее мы писали , что статья 21 Кодекса законов о труде прямо позволяет человеку работать одновременно на нескольких предприятиях. Право на труд гарантирует и Конституция (ст. 43). Поэтому запрет на любую подработку в трудовом договоре противоречит закону и не действует.

Исключения есть только для отдельных категорий: государственные служащие, должностные лица, руководители госпредприятий, судьи, полицейские и т. д. — для них ограничения установлены специальными законами.

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