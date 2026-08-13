Украинцы с отсрочкой от мобилизации могут подать заявление на отсрочку по другому основанию Сегодня 19:22 — Личные финансы

Кабмин предоставил право украинцам, уже имеющим отсрочку от мобилизации, подавать заявление на отсрочку на другом основании.

Юристы Юридической сотни сообщили NV, как это сделать после принятия Кабмином 29 июля 2026 года соответствующего постановления № 978

В частности, они подчеркнули, что подача заявления о переоформлении отсрочки на другом основании не прекращает действие ранее предоставленной отсрочки — оно будет действовать, по меньшей мере, до принятия комиссией решения по новому заявлению.

Утрачивает силу предварительная отсрочка со дня внесения сведений о новой (переоформленной) отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Если комиссия отказала в переоформлении отсрочки, действующая отсрочка полностью сохраняет свое действие до окончания определенного начального срока.

Комиссия должна рассмотреть заявление на предоставление или переоформление отсрочки в течение семи рабочих дней со дня регистрации в районном или городском ТЦК и СП. До принятия постановления № 978 комиссия должна была это сделать в течение семи календарных дней.

Если для подтверждения оснований отсрочки необходимо направить запросы в государственные органы, срок рассмотрения может быть продлен до 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Если подтверждать данные электронными средствами взаимодействия невозможно, ТЦК и СП должны сообщить заявителю по средствам электронной, почтовой или телефонной связи о необходимости предоставления дополнительных документов.

Если заявитель уже имеет отсрочку, автоматическая обработка заявления о предоставлении отсрочки через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или Действие останавливается, кроме случаев подачи заявления о переоформлении отсрочки по другому основанию и подачи заявления на продление отсрочки, если до окончания срока его действия осталось менее 30 календарных дней.

Если ТЦК и СП приняли решение об отказе в предоставлении или переоформлении отсрочки, он должен проинформировать ЦНАП и отправить письменное сообщение по электронной почте заявителя.

Отсрочки забронированным работникам оформляются работодателем (органами государственной власти, предприятиями, учреждениями), которые представляют документы в ТЦК и СП по месту военного учета работника, а при наличии возможности через портал Действие.

Для работников, состоящих на учете в Службе безопасности Украины или разведывательных органах, документы направляются непосредственно в соответствующие подразделения этих органов.

Если забронированный работник был уволен или переведен на должность, не предусматривающую бронирование, работодатель обязан в однодневный срок проинформировать соответствующий ТЦК и СП, или СБУ, или разведку для отмены предоставленной отсрочки.

НВ По материалам:

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