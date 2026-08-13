Сколько зарабатывают аналитики в Украине и за границей: данные DOU

Зарплаты аналитиков в Украине за последние полгода менялись неравномерно, однако в большинстве специализаций они остаются выше, чем год назад. Заметнее всего выросли медианные зарплаты Senior Business Analysts и Senior Data Analysts.
Специалистам, которые работают с данными, зарплату пересматривают чаще, чем другим айтишникам: у 38% был пересмотр за последние полгода против 33% среди всех айтишников. Среди аналитиков 37% получали пересмотр зарплаты за последние шесть месяцев, а более половины — в течение последнего года. В то же время 13% аналитиков, работающих в текущей компании более года, не имели повышения зарплаты в течение всего периода работы в ней.
После повышения в декабре 2025 года медианная зарплата аналитиков за следующие шесть месяцев выросла еще на $25.
Среди аналитиков самую высокую медианную зарплату имеют Heads of Analytics — $5250. Ощутимая разница есть между руководителями и специалистами более низких уровней: Team Lead Data Analysts получают в среднем $3950, а Senior Analysts — $3550.
Медианные зарплаты Data Analysts ниже, чем у специалистов других аналитических специализаций. В то же время, на уровне Senior дата-аналитики опережают бизнес-аналитиков: $3550 против $3400.
Самые низкие медианные зарплаты имеют Security Analysts — $1550 и специалисты по Market Research — $1150.
В категории Data Science/Engineering/ML/AI самые высокие зарплаты у Heads of AI/Data Science — $6400. Среди крупнейшей группы специалистов — Data Engineers — медианная зарплата составляет $3780.
В этой волне исследования впервые представлена должность Analytics Engineer. Медианная зарплата таких специалистов составляет $2065.
Зарплаты аналитиков продолжают колебаться. После зимнего повышения у большинства аналитических специализаций — BI Analyst, System Analyst и Product Analyst — снова зафиксировали снижение медианных зарплат. В то же время они остаются выше, чем год назад.
Исключением стали бизнес-аналитики: впервые с 2024 года их медиа зарплата выросла на $63. По уровням должностей больше повысилась зарплата Senior Business Analysts — на $300, до $3400.
У дата-аналитиков зарплаты почти вернулись к уровню лета в прошлом году. Более чем за полгода выросла зарплата Senior Data Analysts на $350, до $3550.
В категории Data Science/Engineering/ML/AI после зимнего понижения зарплат зафиксировали рост почти до уровня прошлого года. Медианная зарплата специалистов этой категории увеличилась на $100 за полгода до $3275.
Зарплаты в зависимости от опыта
У специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI с опытом более шести лет медиальная зарплата стабилизируется примерно на уровне $4500. В то же время в группе с более чем 11 годами опыта этот показатель растет до $6102.
Наиболее опытные аналитики имеют медианный доход на уровне $4000.
Зарплаты в зависимости от типа трудоустройства
Среди аналитиков в Украине самую высокую медианную зарплату имеют специалисты, трудоустроенные по Дія Employment, — $2700. У ФЛП медианная зарплата составляет $2600. Более низкий показатель у гиг-контракторов — $2250.
Среди специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI самая высокая медианная зарплата также у трудоустроенных по Дія Employment — $5400. У гиг-контракторов и тех, кто оформлен в штат, этот показатель составляет по $3000.
Частично это объяснимо распределением по уровням должностей. Дія Employment чаще используют специалисты уровня Head и Lead, тогда как гиг-контракторов больше среди Junior и Middle-специалистов.
Аналитики больше зарабатывают на ремоуте (медиана — $2500). В гибридном формате или в офисе меньше: $2000 и $1632 соответственно. Среди специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI большую медианную зарплату имеют те, кто работает в гибридном формате ($3523), чем в офисе или на ремоуте ($3200).
Где аналитики зарабатывают больше всего
За городами больше всего аналитики зарабатывают в Киеве — $2308. В Харькове, Ивано-Франковске, Днепре и Львове медиа зарплата составляет $2000−2100.
Для специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI самая высокая медиа зарплата также в Киеве — $3800. Во Львове она составляет $3150. Зимой зарплаты специалистов этих категорий в двух городах были одинаковыми.
Зарплаты специалистов за границей
Зарплаты аналитиков за границей выросли за полгода, кроме категории специалистов с опытом 3−5 лет. При этом значительно увеличился разрыв в зарплатах опытных аналитиков (10+ лет): $3835 в Украине против $5400 за рубежом.
Зарплаты специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI за рубежом также выросли, кроме начинающих до двух лет опыта. Медиана для опытных за рубежом достигает $7000.