Сколько зарабатывают аналитики в Украине и за границей: данные DOU Сегодня 15:00 — Личные финансы

Data Analysts

Зарплаты аналитиков в Украине за последние полгода менялись неравномерно, однако в большинстве специализаций они остаются выше, чем год назад. Заметнее всего выросли медианные зарплаты Senior Business Analysts и Senior Data Analysts.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Специалистам, которые работают с данными, зарплату пересматривают чаще, чем другим айтишникам: у 38% был пересмотр за последние полгода против 33% среди всех айтишников. Среди аналитиков 37% получали пересмотр зарплаты за последние шесть месяцев, а более половины — в течение последнего года. В то же время 13% аналитиков, работающих в текущей компании более года, не имели повышения зарплаты в течение всего периода работы в ней.

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Медианные зарплаты аналитиков

После повышения в декабре 2025 года медианная зарплата аналитиков за следующие шесть месяцев выросла еще на $25.

Среди аналитиков самую высокую медианную зарплату имеют Heads of Analytics — $5250. Ощутимая разница есть между руководителями и специалистами более низких уровней: Team Lead Data Analysts получают в среднем $3950, а Senior Analysts — $3550.

Медианные зарплаты Data Analysts ниже, чем у специалистов других аналитических специализаций. В то же время, на уровне Senior дата-аналитики опережают бизнес-аналитиков: $3550 против $3400.

Медианные зарплаты аналитиков, dou.ua

Самые низкие медианные зарплаты имеют Security Analysts — $1550 и специалисты по Market Research — $1150.

В категории Data Science/Engineering/ML/AI самые высокие зарплаты у Heads of AI/Data Science — $6400. Среди крупнейшей группы специалистов — Data Engineers — медианная зарплата составляет $3780.

В этой волне исследования впервые представлена должность Analytics Engineer. Медианная зарплата таких специалистов составляет $2065.

Самые низкие медианные зарплаты имеют Security Analysts, dou.ua

Как менялись зарплаты

Зарплаты аналитиков продолжают колебаться. После зимнего повышения у большинства аналитических специализаций — BI Analyst, System Analyst и Product Analyst — снова зафиксировали снижение медианных зарплат. В то же время они остаются выше, чем год назад.

Исключением стали бизнес-аналитики: впервые с 2024 года их медиа зарплата выросла на $63. По уровням должностей больше повысилась зарплата Senior Business Analysts — на $300, до $3400.

У дата-аналитиков зарплаты почти вернулись к уровню лета в прошлом году. Более чем за полгода выросла зарплата Senior Data Analysts на $350, до $3550.

В категории Data Science/Engineering/ML/AI после зимнего понижения зарплат зафиксировали рост почти до уровня прошлого года. Медианная зарплата специалистов этой категории увеличилась на $100 за полгода до $3275.

Зарплаты аналитиков продолжают колебаться, dou.ua

Зарплаты в зависимости от опыта

У специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI с опытом более шести лет медиальная зарплата стабилизируется примерно на уровне $4500. В то же время в группе с более чем 11 годами опыта этот показатель растет до $6102.

Наиболее опытные аналитики имеют медианный доход на уровне $4000.

Наиболее опытные аналитики имеют медианный доход на уровне $4000, dou.ua

Зарплаты в зависимости от типа трудоустройства

Среди аналитиков в Украине самую высокую медианную зарплату имеют специалисты, трудоустроенные по Дія Employment, — $2700. У ФЛП медианная зарплата составляет $2600. Более низкий показатель у гиг-контракторов — $2250.

Среди специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI самая высокая медианная зарплата также у трудоустроенных по Дія Employment — $5400. У гиг-контракторов и тех, кто оформлен в штат, этот показатель составляет по $3000.

Частично это объяснимо распределением по уровням должностей. Дія Employment чаще используют специалисты уровня Head и Lead, тогда как гиг-контракторов больше среди Junior и Middle-специалистов.

Аналитики больше зарабатывают на ремоуте (медиана — $2500). В гибридном формате или в офисе меньше: $2000 и $1632 соответственно. Среди специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI большую медианную зарплату имеют те, кто работает в гибридном формате ($3523), чем в офисе или на ремоуте ($3200).

Где аналитики зарабатывают больше всего

За городами больше всего аналитики зарабатывают в Киеве — $2308. В Харькове, Ивано-Франковске, Днепре и Львове медиа зарплата составляет $2000−2100.

Для специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI самая высокая медиа зарплата также в Киеве — $3800. Во Львове она составляет $3150. Зимой зарплаты специалистов этих категорий в двух городах были одинаковыми.

Больше всего аналитики зарабатывают в Киеве, dou.ua

Зарплаты специалистов за границей

Зарплаты аналитиков за границей выросли за полгода, кроме категории специалистов с опытом 3−5 лет. При этом значительно увеличился разрыв в зарплатах опытных аналитиков (10+ лет): $3835 в Украине против $5400 за рубежом.

Зарплаты специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI за рубежом также выросли, кроме начинающих до двух лет опыта. Медиана для опытных за рубежом достигает $7000.

Зарплаты специалистов за границей, dou.ua

Зарплаты специалистов за границей, dou.ua

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