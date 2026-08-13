10 актуальных предложений работы для HR-специалистов Сегодня 12:04 — Личные финансы

HR-специалисты могут выбирать вакансии по различным направлениям

HR-специалисты могут выбирать вакансии по разным направлениям — от рекрутинга и внутренних коммуникаций до мотивации персонала, HR governance и стратегического управления.

Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой актуальных предложений для специалистов, которые хотят развиваться в сфере и ищут новые профессиональные вызовы.

Employee Engagement Specialist/специалист по привлечению работников — «Ядзаки Украина»

📍 Ужгород (гибридный формат)

Yazaki — международная корпорация с широким спектром продукции в мировом автомобилестроении и сфере защиты окружающей среды. Компания ищет специалиста, отвечающего за внутренние коммуникации, корпоративные активности и программы для команды.

Среди прочего, работодатель предлагает 31 день оплачиваемого ежегодного отпуска, бесплатный довоз на работу по Ужгороду, питание по льготной цене, медосмотр за счет компании, возможность посещать спортзал или бассейн, курсы английского и немецкого языков, корпоративные подарки, спортивные и командные активности.

HR Governance Manager — Universal Bank

📍 Киев (гибридный формат работы)

Это современный украинский банк, известный благодаря инновационному проекту monobank , совместному розничному продукту Universal Bank и IT-компании Fintech Band, которым активно пользуются более 10 млн клиентов.

Банк приглашает специалиста, отвечающего за HR governance, корпоративное управление и взаимодействие с регулятором.

Рассматривают кандидатов с опытом работы от трех лет в банковской сфере, корпоративном управлении или юридическом направлении. Важны знания требований НБУ по корпоративному управлению, опыт подготовки материалов для наблюдательного совета, правления и регуляторной отчетности. Знание английского языка для работы с материалами наблюдательного совета будет преимуществом.

Специалист по подбору персонала (рекрутер) — «Абинбев Эфес Украина»

📍 Харьков

Это совместное предприятие международных пивоваренных компаний Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes.

На должность могут претендовать кандидаты с высшим образованием, по меньшей мере, двухлетним опытом в сфере подбора персонала и знанием современных методов поиска и рекрутинга.

Среди задач в должности: полный цикл подбора персонала, проведение собеседований, координация интервью с руководителями, подготовка отчетности и участие в мероприятиях с Employer Brand.

Начальник отдела по работе с персоналом — «Терра Фуд»

📍 Белая Церковь

Один из крупнейших украинских производителей молочной продукции и лидер по переработке молока рассматривает кандидатов с высшим образованием, по меньшей мере, двухлетним опытом на руководящей HR-позиции, опытом работы на производственном предприятии со штатом более 350 работников, а также знанием трудового законодательства и современных HR-практик.

Работодатель предлагает трансфер к месту работы из Белой Церкви и Узина, социальный пакет, поддержку в профессиональном обучении и развитии. Компания открыта для трудоустройства людей с инвалидностью.

Менеджер по мотивации персонала — Roshen

📍 Киев

ГП УК «Рошен» — центральный офис Кондитерской корпорации Roshen: стратегический, аналитический и операционный центр, обеспечивающий координацию всех бизнес-процессов компании.

Компания приглашает специалиста по работе с оплатой труда и системами мотивации.

Среди требований — высшее экономическое образование, не менее пяти лет опыта в сфере экономики труда или расчета заработной платы, знание законодательства в сфере оплаты труда, опыт усовершенствования систем мотивации, высокий уровень владения Excel и Visio.

HRD — Vitagro

📍 Хмельницкий

Vitagro — это один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины, объединяющий растениеводство, садоводство, овощеводство, животноводство, семенное и комбикормовое производство, а также зеленую энергетику.

Будущий работник будет отвечать за сопровождение onboarding и offboarding, поддержку employee lifecycle, работу с HR-системами и базами данных, участие в подготовке HR-аналитики и отчетности.

Также предусмотрена административная поддержка процессов performance review и goal setting и участие в оптимизации HR-процессов.

HR Generalist — «Колумбус»

📍 Тернополь

Это телекоммуникационная компания с более чем 30-летним опытом обеспечивает интернет и телевидение для тысяч клиентов на западе Украины.

На должность рассматривают кандидатов с опытом работы в HR, рекрутинге или кадровом делопроизводстве от одного года.

Специалист будет отвечать за полный цикл подбора и адаптации работников, внутренние HR-процессы, встречи one-to-one, развитие корпоративной культуры, организацию внутренних мероприятий и командных активностей, HR-документацию, а также участвовать в формировании HR-бренда.

Рекрутер — SMK Retail

📍 Киев

Розничное направление SMK Group объединяет фирменные магазины мясокомбинатов, супермаркеты Рулька и минимаркеты Щедрик.

Будущий работник будет закрывать вакансии и активно искать кандидатов на сайтах поиска работы, в социальных сетях и мессенджерах, проводить телефонные и онлайн-собеседования, сопровождать кандидатов до выхода на работу, вести базу кандидатов и отчетность, а также взаимодействовать с руководителями подразделений.

Опыт в рекрутинге или массовом подборе будет преимуществом, но компания готова учить.

Главный специалист внутренних коммуникаций — UGB

📍 Киев (гибридный формат работы)

Компания — один из лидеров банковской системы Украины. С 2016 года реализует стратегию поддержки устойчивого развития и содействия экологической ответственности населения и бизнеса путем предоставления доступного финансирования экологических проектов.

В должности нужно развивать внутренние каналы коммуникации и корпоративный портал, готовить тексты для рассылок, дайджестов и внутренних новостей, сопровождать организационные изменения и корпоративные инициативы, организовывать корпоративные и волонтерские мероприятия, проводить опросы работников и анализировать их результаты, координировать создание визуальных материалов и взаимодействовать с подразделениями.

Работодатель предлагает, в частности, медицинское страхование, материальную поддержку в сложных жизненных обстоятельствах, обучение и профессиональное развитие.

Директор по персоналу

📍 Киев/Березань/Обухов/Белая Церковь

Украинская компания, работающая в сфере производства газобетона, ищет кандидата с высшим образованием, знанием Excel, PowerPoint, Word и на английском языке на уровне C1 и выше.

Работодатель гарантирует годовой бонус и пересмотр зарплаты, медицинское страхование, служебный автомобиль, оплачиваемые обеды и бронирование.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.