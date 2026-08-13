Регистрация ООО через «Дію»: названо 5 ошибок, которые могут стать причиной отказа

Онлайн-регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО) через портал «Дія» позволяет оформить бизнес без личного посещения государственного регистратора. В то же время при подаче документов заявители допускают типичные ошибки, которые могут стать причиной отказа в государственной регистрации.
Об этом сообщает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.
Если документ состоит из нескольких листов, перед загрузкой необходимо проверить требования конкретной электронной услуги и сформировать документы в соответствии с установленным форматом.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы система воспринимала все страницы документа как единый документ, а не набор отдельных документов.
В заявлении и решении указаны разные адреса
В документах, которые подаются для государственной регистрации, персональные данные учредителей должны быть согласованы.
В частности, бывают случаи, когда в заявлении о государственной регистрации указан адрес учредителя, который не совпадает с адресом, указанным к нему в решении.
В документах не определен руководитель ООО
Еще одна типичная ошибка — отсутствие в решении учредителя или документах, подаваемых для регистрации, надлежащего решения относительно руководителя юридического лица.
Если при создании ООО необходимо назначить руководителя, соответствующее решение должно быть оформлено и согласовано со сведениями, указанными в заявлении о государственной регистрации.
Неправильный выбор модельного устава
При регистрации ООО через «Дію» заявитель может выбрать модельный устав. Перед этим необходимо убедиться, что конкретный способ создания и условия деятельности общества отвечают требованиям к применению модельного устава.
Даже незначительное несоответствие данных или неполный пакет документов может привести к тому, что заявление не пройдет проверку и станет основанием для отказа в государственной регистрации.
Поэтому внимательная проверка документов к моменту подписания и представления поможет избежать лишних задержек и быстрее начать хозяйственную деятельность.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Опендатабот писал, что в 2026 году украинцы чаще открывают собственное дело, чем закрывают его. За первые два квартала чистый прирост составил 39 214 ФЛП, а количество закрытий сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом.
За первые два квартала 2026 года в Украине зарегистрировали 141 472 новых ФЛП, в то время как деятельность прекратили 102 258 предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 количество новых регистраций почти не изменилось, однако закрытий стало на 36% меньше.