В общественно полезных работах приняли участие 100 тысяч человек: какие зарплаты
Средняя продолжительность работ, деньги
Регионы
Самые популярные виды общественно полезных работ
- помощь маломобильным группам населения из числа пенсионеров, людей с инвалидностью, пожилых людей, больных, нуждающихся в посторонней помощи;
- помощь ВСУ: изготовление защитных сеток, ремонт и пошив амуниции/спецодежды, помощь в центрах реабилитации, изготовление консервации и продуктов длительного хранения;
- работы на объектах обеспечения жизнедеятельности и пунктах укрытия;
- разбор завалов, восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий.
Заработная плата
- решение ОВА о такой деятельности, где обязательно власти определяют виды работ и перечень организаторов;
- договор центра занятости с работодателем о дальнейшем трудоустройстве;
- перечень клиентов, выразивших желание воспользоваться такой услугой центра занятости;
- непосредственное направление на работы, выданное центром занятости.
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