В общественно полезных работах приняли участие 100 тысяч человек: какие зарплаты Сегодня 15:16 — Казна и Политика

В общественно полезных работах приняли участие 100 тысяч человек: какие зарплаты

Во время действия военного положения к общественно полезным работам (ОПР) присоединилось уже 100 тысяч клиентов Государственной службы занятости.

Только в 2026 году 17 тысяч человек уже выбирали такое трудоустройство.

Средняя продолжительность работ, деньги

В настоящее время работают в среднем 25 дней, а среднее денежное вознаграждение — около 9 тысяч гривен.

Участниками этих видов работ могут стать зарегистрированные безработные, внутренне перемещенные украинцы, ветераны, ветеранки и пенсионеры младше 70 лет.

Статистика показывает, что среди людей старше 60 лет такой вид занятости пользуется популярностью, в этом году в (ОПР) уже приняли участие 1,1 тысячи людей такого возраста.

Регионы

Чаще всего в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. В целом же наибольшей популярностью (ОПР) пользуются в Харьковской области — 13,9 тысячи, Полтавской — 9,6 тысячи и Сумской — 9,2 тысячи.

Самые популярные виды общественно полезных работ

помощь маломобильным группам населения из числа пенсионеров, людей с инвалидностью, пожилых людей, больных, нуждающихся в посторонней помощи;

помощь ВСУ: изготовление защитных сеток, ремонт и пошив амуниции/спецодежды, помощь в центрах реабилитации, изготовление консервации и продуктов длительного хранения;

работы на объектах обеспечения жизнедеятельности и пунктах укрытия;

разбор завалов, восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий.

Заработная плата

За полнолуние работы в рамках этой программы может составлять от 1 до 1,5 минимальной заработной платы, для прифронтовых территорий и для ветеранов/ветеранок — две минимальные заработные платы.

Для проведения общественно полезных работ в каждом регионе необходимо:

решение ОВА о такой деятельности, где обязательно власти определяют виды работ и перечень организаторов;

договор центра занятости с работодателем о дальнейшем трудоустройстве;

перечень клиентов, выразивших желание воспользоваться такой услугой центра занятости;

непосредственное направление на работы, выданное центром занятости.

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