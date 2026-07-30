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НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины (прогноз на 2027−2028 годы)

Казна и Политика
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НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины (прогноз на 2027−2028 годы)
НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины (прогноз на 2027−2028 годы)
Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП с 1,3 до 1,8% в 2026 году.
Об этом говорится в данных НБУ.

Причины роста

Во II квартале рост экономики возобновился благодаря улучшению состояния энергосистемы и наращиванию бюджетных расходов на фоне снижения неопределенности внешней помощи.
По оценкам НБУ, реальный ВВП во ІІ квартале вырос на 0,8% г/г.
Более существенному росту экономики препятствуют последствия интенсификации атак россии на логистическую инфраструктуру, в частности блокирование портов, энергетику и объекты бизнеса.
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В то же время, смягчение фискальной политики и масштабный экономический импульс благодаря направлению части внешнего финансирования на локализацию производства вооружения, а также больше, чем в прошлом, урожаи будут способствовать оживлению экономической активности во втором полугодии. В результате НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП на 2026 год до 1,8%.

Прогнозы на 2027−2028 годы

В 2027—2028 годах экономический рост ускорится до около 3% благодаря увеличению инвестиций в развитие производственных мощностей, в частности ОПК, постепенной стабилизации энергетического сектора, а также дальнейшему наращиванию урожаев и сохранению устойчивого потребительского спроса.
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Ранее писали, что в июне рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале рост реального ВВП оценивается на уровне 0,6%.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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