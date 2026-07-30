НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины (прогноз на 2027−2028 годы)

В то же время, смягчение фискальной политики и масштабный экономический импульс благодаря направлению части внешнего финансирования на локализацию производства вооружения, а также больше, чем в прошлом, урожаи будут способствовать оживлению экономической активности во втором полугодии. В результате НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП на 2026 год до 1,8%.
Прогнозы на 2027−2028 годы
В 2027—2028 годах экономический рост ускорится до около 3% благодаря увеличению инвестиций в развитие производственных мощностей, в частности ОПК, постепенной стабилизации энергетического сектора, а также дальнейшему наращиванию урожаев и сохранению устойчивого потребительского спроса.
Ранее писали, что в июне рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале рост реального ВВП оценивается на уровне 0,6%.