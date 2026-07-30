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Сколько Украина теряет от остановки морского коридора

Казна и Политика
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За два с половиной года работы украинского морского коридора им воспользовались более 8 тыс. судов: в среднем почти девять ежедневно, а уже 22 июля 2026 года в порты Большой Одессы не зашло ни одно.
Об этом пишет Экономическая правда, передают Українські Новини.
Только за первые две недели июля россия нанесла 23 удара по портовой инфраструктуре и атаковала 17 гражданских судов. 25 июля россияне дважды ударили по судну с 2800 тоннами кукурузы, а 26 июля Golden Leo затонул возле Одессы.
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Отмечается, что страховщики приостановили оформление новых полисов военного риска. В последние годы контейнерные перевозчики верили в безопасность Одессы. В 2025 году порты перевалили 216 тыс. контейнеров — вдвое больше, чем годом ранее, а первый квартал 2026 года прибавил еще 43%.
Однако в июле от украинских портов отказались оба лидера рынка: сначала — Maersk, за ним — CMA CGM. Судовладельцы не ждали объявления блокады, а просто перестали заходить.
Порты Одесса, Черноморск и Южный до войны принимали 300−400 судов в месяц. Коридор, заработавший в ноябре 2023 года без согласия Кремля, вернул портам 230−320 заходов в месяц. В июне 2026-го было 222 захода, в июле — четыре-пять судов в день.
За первое полугодие 2026 года Украина экспортировала 50,7 млн. тонн товаров, две трети которых — 34 млн. тонн — прошли через Большую Одессу. В денежном эквиваленте только за июнь три морских порта отгрузили 2,1 млрд долл. из 3,5 млрд долл. месячного экспорта страны Каждый день простоя портов — это 70 млн долл. отгрузок, которые не выходят в море.
По материалам:
Українські Новини
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