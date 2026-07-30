0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Учебные заведения получили новый сервис в «Дії»

Казна и Политика
10
На портале «Дія» заработал Кабинет поставщика образовательных услуг, через который учебные заведения и квалификационные центры могут добавлять свои учебные программы в будущую цифровую экосистему рынка труда «Обрій».
Об этом информирует «Дія «.
Через новый кабинет будут формировать базу образовательных возможностей, которую планируют интегрировать в систему «Обрій». В будущем пользователи могут искать через нее программы профессионального обучения и пользоваться государственными грантами на обучение.
Образовательные провайдеры могут добавить в систему:
  • обучающие программы;
  • профессии и квалификации;
  • формат и продолжительность обучения;
  • даты набора;
  • стоимость обучения;
  • количество доступных мест.
«Обрій» разрабатывают Министерство экономики и окружающей среды Украины совместно с Министерством цифровой трансформации.
Система должна стать цифровой платформой, объединяющей информацию об обучении, профессиональных навыках и возможностях переквалификации. Запуск кабинета для образовательных провайдеров является этапом наполнения базы данными о доступных программах.
Министерство экономики совместно с Минцифры объявило о запуске записи на бета-тестирование первых инструментов новой цифровой экосистемы рынка труда «Обрій». Разработку и интеграцию этой масштабной платформы на 2026−2027 годы оценивают в 5−10 млн долларов. Финансирование осуществляется за счет помощи международных доноров.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems