НБУ повысил учетную ставку Сегодня 14:20 — Кредит&Депозит

НБУ готов дополнительно усилить процентную политику

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Отмечается, что учетная ставка была повышена с учетом устойчивого усиления фундаментального ценового давления и существенного ускорения общей инфляции до конца года.

«Повышение учетной ставки направляется на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления до цели 5%. НБУ готов и далее использовать монетарный инструментарий, в частности дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления», — заявили в Нацбанке.

Инфляция

За последние месяцы общая инфляция замедлилась под влиянием временных факторов, однако фундаментальное ценовое давление в дальнейшем усиливалось.

Отмечается, что в июне потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 7,2%, прежде всего, благодаря расширению предложения сырых продуктов питания. Базовая инфляция в дальнейшем ускорялась (до 8,1% г/г) и превышала траекторию прогноза НБУ.

В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста затрат бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы. Инфляционные ожидания в целом были устойчивыми, но оставались повышенными.

Инфляция ускорится во втором полугодии, однако вернется к замедлению в 2027 году, прогнозирует регулятор.

Согласно оценкам НБУ, в июле рост потребительской инфляции возобновился, а базовой — продолжился. Прогноз предусматривает их дальнейшее ускорение: до 10% и 9,2% по итогам 2026 года.

По прогнозу НБУ, инфляция начнет снижаться в 2027 году (до 6,9%) и достигнет целевого уровня 5% в конце 2028 года.

Риски для инфляционной динамики и экономического развития

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны, однако значительное влияние может оказать и дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

В последние месяцы фокус российских атак сместился с объектов энергетики и добычи на производственные мощности бизнеса и объекты логистики, в том числе важной для экспорта морской инфраструктуры. Это ограничивает экономическую активность и в то же время увеличивает расходы предприятий, что усиливает фундаментальное ценовое давление. Риски дальнейших разрушений важных инфраструктурных и производственных объектов остаются значительными.

Актуальны и такие риски, связанные с течением войны:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей на поддержание обороноспособности и восстановление с расширением внутреннего спроса, в том числе на импорт;

увеличение давления со стороны зарплат вследствие углубления дефицита рабочей силы и негативных миграционных тенденций.

Кроме того, сохраняется риск нарушения ритмичности и/или изменения объемов международного финансирования.

В последние недели также выросли риски, связанные с войной на Ближнем Востоке. Цены на нефть снова стали расти после периода определенного снижения. Дальнейшая эскалация войны на Ближнем Востоке может усугубить негативные последствия для экономики Украины. Кроме того, это может усугубить международную ситуацию безопасности и одновременно увеличить способность россии продолжать полномасштабную войну.

Интерес к гривневым активам

В течение последних месяцев интерес населения к гривневым активам сохранялся, в частности, благодаря своевременной приостановке снижения учетной ставки в марте и ее сохранению на уровне 15% в течение следующих месяцев. Украинцы в дальнейшем наращивали инвестиции как в срочные гривневые депозиты, так и в ОВГЗ, номинированные в гривне.

В то же время, усиление фундаментального ценового давления вместе с ростом ряда проинфляционных рисков требуют дополнительных мер НБУ для обеспечения надлежащей жесткости монетарных условий. Так, повышение учетной ставки до 15,5% поддержит привлекательность гривневых активов, будет способствовать контролируемости инфляционных ожиданий и сохранению устойчивости валютного рынка.

По оценкам НБУ, такой шаг не будет иметь ощутимого сдерживающего влияния на растущее кредитование на более чем 30% в год.

НБУ готов дополнительно усилить процентную политику

Текущий прогноз Национального банка предусматривает возможность дальнейшего повышения учетной ставки и возвращения к циклу смягчения процентной политики во II квартале 2027 года. В то же время, НБУ будет гибко реагировать как на динамику инфляции, так и на изменения в распределении рисков.

Кроме того, Национальный банк приступит к модернизации операционного дизайна процентной политики, стратегическим направлением которого является активизация денежного рынка и развитие надежных рыночных ориентиров стоимости на нем. В результате изменения усилят способность НБУ выполнять главную задачу монетарной политики — обеспечивать ценовую стабильность — за счет повышения эффективности монетарной трансмиссии.

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