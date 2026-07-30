Банкиры спрогнозировали, изменит ли НБУ учетную ставку 30 июля Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

НБУ, вероятно, оставит учетную ставку без изменений

Большинство банкиров считают, что Национальный банк Украины 30 июля сохранит учетную ставку на уровне 15% годовых из-за отсутствия достаточных оснований для изменения монетарной политики.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Инфляция замедлилась, но риски остаются

«Вероятнее всего, НБУ не будет менять действующие монетарные параметры. По нашим оценкам, учетная ставка останется на уровне 15%, а ставка по трехмесячным депозитным сертификатам — на уровне 18,5%», — отметил директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

По его мнению, регулятор имеет достаточно причин соблюдать консервативную политику, поскольку нынешнее замедление инфляции в значительной степени связано с сезонным удешевлением сельскохозяйственной продукции и еще не свидетельствует об устойчивой тенденции.

Замотаев отметил, что в июне в Украине зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, а по итогам июля изменение потребительских цен может быть близким к нулю или составлять от «минус» 0,1% до «минус» 0,3%.

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В то же время уже в августе-сентябре инфляционные риски могут усилиться из-за подготовки к отопительному сезону, увеличения потребности в импорте энергоресурсов и оборудования, а также возможного роста спроса на валюту, считает банкир.

Дополнительными рисками он назвал нестабильность цен на нефть, неопределенность вокруг Ормузского пролива, последствия атак на энергетическую инфраструктуру и значительную зависимость государственных финансов от международной помощи.

Какими могут быть ставки по депозитам

При таком сценарии средние ставки по гривневым депозитам в начале августа будут оставаться близкими к текущим:

около 13% годовых по трехмесячным вкладам;

14,5% - по шестимесячным;

14% - по депозитам на 9−12 месяцев.

Какие аргументы приводят другие банкиры

Заместитель председателя правления А-Банка , руководитель направления риск-менеджмента Олег Трибулкин также ожидает сохранения учетной ставки на уровне 15%.

«Основной аргумент — видение самого НБУ: в апрельском макропрогнозе регулятор ориентировался на сохранение текущего уровня ставки до второго квартала 2027 года. После последнего заседания не произошло столь существенных изменений, которые давали бы основания уже сейчас отходить от этой траектории», — отметил он.

Трибулкин считает, что лучше динамика общей инфляции, рост международных резервов, подтверждение дальнейшего финансирования со стороны МВФ и относительная стабилизация ситуации в энергетике могут дать Нацбанку основания несколько улучшить прогноз инфляции на 2026 год или заложить более мягкую ее траекторию по сравнению с апрельскими ожиданиями.

При обновлении макропрогноза регулятору и далее следует учитывать ситуацию на Ближнем Востоке, добавил он.

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Сохранение ставки на уровне 15% с большой вероятностью прогнозирует и главный эксперт по макроэкономическому анализу департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Сергей Колодий.

«Инфляция за июнь принесла довольно неожиданный положительный сюрприз — снизилась с 8,2% до 7,2% и оказалась даже ниже последнего квартального прогноза НБУ — 7,4%… Поэтому аргументов для повышения ставки стало меньше», — пояснил он.

Колодий не ожидает существенных изменений в основных макроэкономических прогнозах НБУ. В то же время из-за последствий массированных обстрелов портов и экспортной инфраструктуры регулятор, по его мнению, может несколько ухудшить прогноз экономического роста, а из-за повышенных валютных интервенций последних недель — прогноз международных резервов.

Повышения ставки также не исключают

Начальник департамента работы на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов допускает как сохранение ставки на уровне 15%, так и ее повышение на 0,5 п.п.

Главным аргументом в пользу повышения он назвал инфляционные риски, связанные с ценами на нефть, перевозку и товары. Компромиссным решением могло быть повышение на 0,25 п.п., однако НБУ давно не использовал такой шаг, отметил Гнездилов.

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