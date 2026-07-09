Работа для подростков: актуальные вакансии для молодежи без опыта

Первая работа — это возможность получить собственный доход, приобрести практический опыт и сделать первый шаг к будущей карьере. Сегодня многие работодатели готовы трудоустраивать несовершеннолетних, предлагая гибкий график и обучение непосредственно на рабочем месте.
Эксперты портала budni.robota.ua собрали актуальные вакансии для кандидатов в возрасте 16−17 лет. В подборке представлены предложения в сфере обслуживания, продаж, логистики, дизайна, клиентской поддержки и других направлениях, где можно получить первый профессиональный опыт уже сейчас.
10 актуальных вакансий
📍Киев. Помощник психолога/администратор психологического центра
Вакансия открыта для кандидатов от 17 лет. Опыт работы не требуется, работодатель обеспечивает обучение на месте.
Среди обязанностей — встреча клиентов, запись на консультации, ведение графиков психологов, коммуникация в мессенджерах и телефоном, работа с CRM-системой и организационная поддержка команды.
📍Николаев. Оператор службы поддержки/онлайн-консультант
На работу приглашают кандидатов без опыта работы, студентов и молодежи от 17 лет.
Работодатель обеспечивает обучение, поддержку на старте и возможность профессионального развития.
Работник будет отвечать на обращение клиентов в чатах и мессенджерах, консультировать по услугам компании, помогать решать запросы пользователей, фиксировать обращения и взаимодействовать с другими специалистами.
Вакансия подойдет кандидатам без опыта работы, студентам и молодежи от 17 лет, желающим начать карьеру в сфере дизайна и создания контента.
Работодатель предлагает обучение, поддержку наставника и возможность профессионального развития.
Среди обязанностей: создание и редактирование графики в Photoshop, подготовка визуалов для социальных сетей и рекламных материалов, базовая обработка фотографий и макетов, помощь в создании контента и составление рабочих файлов.