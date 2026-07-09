Работа для подростков: актуальные вакансии для молодежи без опыта Сегодня 13:02 — Личные финансы

Сегодня многие работодатели готовы трудоустраивать несовершеннолетних

Первая работа — это возможность получить собственный доход, приобрести практический опыт и сделать первый шаг к будущей карьере. Сегодня многие работодатели готовы трудоустраивать несовершеннолетних, предлагая гибкий график и обучение непосредственно на рабочем месте.

Эксперты портала budni.robota.ua собрали актуальные вакансии для кандидатов в возрасте 16−17 лет. В подборке представлены предложения в сфере обслуживания, продаж, логистики, дизайна, клиентской поддержки и других направлениях, где можно получить первый профессиональный опыт уже сейчас.

10 актуальных вакансий

📍Киев. Помощник психолога/администратор психологического центра

Вакансия открыта для кандидатов от 17 лет. Опыт работы не требуется, работодатель обеспечивает обучение на месте.

Среди обязанностей — встреча клиентов, запись на консультации, ведение графиков психологов, коммуникация в мессенджерах и телефоном, работа с CRM-системой и организационная поддержка команды.

📍Киев. Помощник логиста в « Гарний Смак "

Вакансия подойдет кандидатам без опыта работы, а также студентам и выпускникам от 17 лет, желающим начать карьеру в сфере логистики.

Работодатель предлагает обучение, поддержку наставника и возможность профессионального развития.

Одесса (гибкий график). Бармен в кафе на пляже

Кафе на берегу Одессы ищет бармена. Вакансия подойдет кандидатам без опыта, студентам и молодежи от 17 лет.

Работодатель обеспечивает бесплатное обучение и помогает быстро овладеть профессией.

В обязанности входят приготовление напитков и коктейлей, обслуживание гостей, прием заказов, расчет клиентов и поддержание чистоты на баре.

📍Львов. Администратор кафе/официант

Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы, студентов и молодежи от 17 лет и обеспечивает обучение и поддержку на старте.

Компания предлагает полную занятость, бесплатное обучение и возможность развития в сфере HoReCa.

📍Киев. Помощник флориста

Работодатель ищет кандидатов без опыта работы и студентов от 17 лет и обеспечивает бесплатное обучение.

Среди обязанностей: помощь в создании букетов и композиций, уход за цветами, подготовка упаковочных материалов, прием поставок, консультирование клиентов и поддержание порядка в студии.

📍Николаев. Оператор службы поддержки/онлайн-консультант

На работу приглашают кандидатов без опыта работы, студентов и молодежи от 17 лет.

Работодатель обеспечивает обучение, поддержку на старте и возможность профессионального развития.

Работник будет отвечать на обращение клиентов в чатах и ​​мессенджерах, консультировать по услугам компании, помогать решать запросы пользователей, фиксировать обращения и взаимодействовать с другими специалистами.

📍Львов. Специалист Photoshop (дизайнер, контент)

Вакансия подойдет кандидатам без опыта работы, студентам и молодежи от 17 лет, желающим начать карьеру в сфере дизайна и создания контента.

Работодатель предлагает обучение, поддержку наставника и возможность профессионального развития.

Среди обязанностей: создание и редактирование графики в Photoshop, подготовка визуалов для социальных сетей и рекламных материалов, базовая обработка фотографий и макетов, помощь в создании контента и составление рабочих файлов.

📍Николаев. Официант в винтажный трамвай-кафе

Работодатель ищет официанта в заведение, обустроенное в винтажном трамвае.

Вакансия подойдет кандидатам без опыта работы, студентам и молодежи от 17 лет.

Предлагается заработная плата от 25 тыс. до 35 тыс. грн, обучение, график работы 5/2 и бесплатное трехразовое питание.

📍Бровары. Продавец-консультант в Novus

Вакансия подойдет тем, кто хочет начать карьеру в сфере торговли, учиться и развиваться в стабильной компании.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, бесплатное питание, медицинское страхование для работников и членов их семей, помощь с жильем для иногородних, обучение и карьерный рост.

График работы 4/4 с 08:00 до 18:00.

📍Одесса. Менеджер по продажам сувениров

На работу приглашают кандидатов без опыта и молодежь от 16 лет.

Работник будет консультировать покупателей, помогать с выбором сувенирной продукции и работать на торговой точке под открытым небом.

Работодатель предлагает обучение, гибкий график работы, ежедневные выплаты и заработок, который зависит от объемов продаж.

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