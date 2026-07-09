Водительские удостоверения в Украине будут выдавать на 5 и 15 лет: постановление правительства Сегодня 10:00 — Личные финансы

Водительские удостоверения будут выдавать на разный срок

Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своем Телеграм-канале сообщил , что главная цель этих изменений — постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения.

Что меняется

Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:

15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

«После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение состояния здоровья каждые 15 лет станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Это отвечает европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах», — отметил Клименко.

Особое внимание будут уделять водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, ввиду повышенного уровня ответственности на дорогах. Они будут обменивать удостоверения каждые 5 лет с обязательным прохождением медицинского осмотра.

Что важно знать водителям

Ранее выданные водительские удостоверения будут оставаться в силе до даты, указанной в документе.

Кроме того, во время обмена водительского удостоверения каждые 5 или 15 лет повторно сдавать экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что для кандидатов в водители вводится новая процедура при сдаче теоретического и практического экзаменов в сервисных центрах МВД. Теперь, если в Едином государственном реестре МВД (ЕГР МВД) отсутствует оцифрованный образ лица человека, перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД осуществит фотографирование.

При сдаче теоретического экзамена технические средства контроля, встроенные в экран монитора автоматизированного рабочего места, будут осуществлять периодическое фотографирование кандидата в водители.

Полученные изображения будут автоматически сравниваться с оцифрованным образом лица, содержащимся в Едином государственном реестре МВД.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.