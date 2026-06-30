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Работа при +50°C: Госслужба занятости назвала самые жаркие профессии в Украине

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Работа в металлургии
Работа в металлургии
В периоды, когда температура воздуха в Украине в рабочие часы стабильно держится выше +33 ° C, эффективность труда закономерно снижается. Однако есть профессии, где к природной жаре добавляются еще и экстремальные условия самой работы — высокая температура оборудования, открытый огонь или физическая нагрузка. Государственная служба занятости назвала целый ряд специальностей, где летняя жара становится настоящим испытанием.

Работники металлургии

Наиболее «горячий» спектр профессий традиционно связан с производством и чрезвычайными ситуациями. Металлурги — сталевары, горновые, литейщики, термисты и кузнецы — работают в цехах, где технологические процессы предусматривают экстремальные температуры. Летом к этому прибавляется внешняя жара, так что рабочая среда может достигать около +50°C, тогда как сам металл в производстве нагревается до сотен и даже более тысячи градусов.

Спасатели

Спасатели также ежедневно сталкиваются с высокими температурами — независимо от сезона. Особенно сложна их работа в регионах, регулярно подвергающихся обстрелам, где пожары и разрушения становятся частью ежедневных вызовов. Они работают в огне, спасая людей и имущество даже в самых экстремальных условиях.

Работники дорожного строительства

Работники дорожного строительства тоже входят в список «жарких» профессий. Ремонт и укладка дорог производятся преимущественно в теплый сезон, а это означает работу под прямым солнцем без тени, рядом с горячей техникой и материалами, температура которых может достигать +150°C.
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Кондитеры и работники кухни

Не менее сложны условия труда поваров и кондитеров. Они проводят весь рабочий день возле духовок, плит и грилей, где постоянно высокая температура. В небольших заведениях или киосках это сочетается с влиянием жары с улицы. Несмотря на это, именно эти работники ежедневно обеспечивают украинцев готовой пищей, спрос на которую летом только растет.

ВСУ

Отдельно стоят Силы безопасности и обороны Украины — одна из самых сложных профессий даже без учета погодных условий. Военные работают в тяжелой экипировке, включающей бронежилеты, шлемы и защитную обувь. В сочетании с высокими температурами это создает очень высокую физическую нагрузку, однако они продолжают выполнять свои обязанности на передовой.
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Несмотря на разные условия труда, все эти профессии объединяет одно — работа в среде, где жара становится дополнительным вызовом. И хотя высокая температура постепенно отступает, нагрузка на людей этих специальностей остается стабильно высокой.
Раньше мы делились рейтингом самых востребованных профессий в Украине с зарплатой выше средней.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаПрофессии
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