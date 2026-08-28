Где найти удаленную работу: 10 актуальных вакансий

Вакансии с возможностью работы из дома остаются привлекательным вариантом для тех, кто ценит гибкость и хочет экономить время на дороге. Со ссылкой на robota.ua делимся актуальными предложениями для кандидатов, ищущих дистанционный или гибридный формат.
Юрисконсульт — «Метинвест»
📍 Гибридный или удаленный формат работы
Международная горно-металлургическая группа компаний ищет юрисконсульта в Управлении по разрешению споров. Обращают внимание на кандидатов с полным высшим юридическим образованием, как минимум 3 годами опыта в области права, опытом участия в судебных процессах, свидетельством о праве на адвокатскую деятельность, знанием законодательства Украины и навыками прогнозирования и выявления юридических рисков, проектной работы.
Будущим работникам предлагается, в частности, возможность бронирования и медицинская страховка.
Начальник отдела учета и контроля операций с наличными деньгами — NovaPay
📍 Гибридный или удаленный формат работы
Международный финансовый сервис в составе ГК NOVA приглашает на работу специалиста по организации учета и контроля кассовых операций, выявлению и анализу разногласий, соблюдению кассовой дисциплины и совершенствованию процессов.
Среди преимуществ — медицинская страховка, психологическая поддержка, профессиональное обучение, английский язык и программа наставничества.
Creative Director — Razom Group
📍 Гибридный или удаленный формат работы
В команду AIcon ищут Creative Director. Специалист будет отвечать за креативный продукт от работы с брифом и разработки идеи до ее презентации клиенту и финальной реализации.
Что предлагают: медицинская страховка, корпоративный психолог, обучение и профессиональное развитие, современная техника и pet-friendly офис, комната отдыха с массажным креслом, подарки для детей сотрудников к праздникам.
Координатор CRM — Кит Group
📍 Удаленно
Специалист будет отвечать за формирование клиентских сегментов и выборок, координировать запуск и сопровождение CRM-кампаний, анализировать результаты и готовить отчетность, а также будет находить возможности для оптимизации процессов.
Среди пожеланий к кандидатам: опыт в CRM, Sales Operations или аналитике, уверенное владение Excel, опыт работы с CRM и клиентскими данными.
Команда ProSale ищет специалиста, который будет работать с внутренней рекламой Prom — помогать делать рекламный продукт понятным для продавцов — от позиционирования и запуска новых возможностей до построения коммуникаций и привлечения к использованию рекламного кабинета.
Портрет идеального кандидата: от 2 лет опыта в продуктовом маркетинге, e-commerce или маркетинге цифровых продуктов, понимание работы маркетплейсов, навыки сегментации и анализа данных, умение формировать позиционирование, ценностное предложение и ключевые месседжи для продукта или его отдельных возможностей.
Главный специалист отдела мониторинга транзакций — Universal Bank
📍 Гибридный формат или удаленно
Работодатель — украинский банк, работающий на рынке около 30 лет. Один из ключевых продуктов банка — monobank, которым пользуется более 10 млн клиентов.
Важны для работодателя: знание требований законодательства в сфере финансового мониторинга, опыт анализа деятельности клиентов, выявление подозрительных операций клиентов юридических лиц и ФЛП, опыт отказа в проведении подозрительных операций.
Дизайнер — «Интер Медиа Групп»
📍 Удаленно (гибкий график)
Специалист будет создавать графические пэкшоты, короткие графические ролики и заставки, а также будет готовить материалы для эфира и разрабатывать титры, плашки, другие эфирные графические элементы.
Среди пожеланий к кандидатам: опыт работы дизайнером, графическим дизайнером или дизайнером оперативной графики, уверенное владение After Effects, Photoshop и Illustrator, знание основ композиции, цвета и типографики. Опыт в телевизионной сфере и образование будут преимуществом.
Проект «Новини.LIVE» приглашает в команду редактора новостной ленты. Шанс попасть в команду имеют кандидаты с опытом работы минимум 1 год редактором новостной ленты, которые знают стандарты новостной журналистики, умеют работать с первоисточниками и проверять информацию, ориентируются в информационной картине дня и анализируют события в Украине и мире.
TikTok Manager — Makeup
📍 Удаленно
В команду приглашают специалиста по развитию TikTok Makeup Global. Зона ответственности будущего работника: ведение аккаунта, формирование контент-плана, поиск трендов и референсов, сотрудничество с блогерами и креаторами, а также анализ результатов контента.
На что обращает внимание работодатель: опыт ведения TikTok-аккаунтов, понимание алгоритмов платформы, опыт или интерес к работе с блогерами. Также необходимо предоставить портфолио.
PPC Specialist (Strong Junior) — Promodo
📍 Гибридный или удаленный формат работы
Шанс попасть в компанию имеют специалисты с 6−12 месяцами опыта на аналогичной должности, которые знают Google Ads, Merchant Center, GA4, GTM и Google Sheets/Excel и понимают основные маркетинговые и финансовые метрики.
Будущий работник может рассчитывать на гибкий график, компенсацию медицинской страховки для себя и близких, материальную помощь в случае чрезвычайной ситуации, комфортный онбординг и возможности профессионального и карьерного развития.