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Что такое кешбэк, кредитный лимит и овердрафт: объясняем простыми словами

Личные финансы
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Обучение финграмотности
Обучение финграмотности
Кешбэк, кредитный лимит и овердрафт — термины, которые мы регулярно видим в банковских приложениях, рекламе или условиях карт. Но не все ясно понимают, чем они отличаются и как работают на практике.
Разобраться в финансовых понятиях никогда не поздно. Со ссылкой на Финкульт.Академия объясняем три распространенных банковских термина простыми словами и на обычных жизненных примерах.

Объяснение

Кешбэк (Cashback) — это возврат части денег, затраченных на покупку товаров или услуг.
Например, вы купили пиццу за 200 грн, а после оплаты на карту вернулось 10 грн. Это и есть кешбэк — часть израсходованной суммы возвращается в виде денег или бонусов.
Кешбэк не должен быть причиной для излишних покупок. Банки и магазины используют его, чтобы поощрить клиентов тратить больше. Поэтому финансово грамотный подход — покупать то, что действительно нужно, а потом учитывать возможный кешбэк.
Кредитный лимит (Credit limit) — это максимальная сумма средств, которую банк готов предоставить клиенту в пользование в соответствии с условиями кредитного договора.
Проще говоря, это деньги, которые банк позволяет вам одолжить. К примеру, кредитный лимит составляет 1000 грн. Вы можете воспользоваться 200 грн., 500 грн. или всей доступной суммой.
Но важно помнить: кредитный лимит — это не ваши собственные деньги. Деньги придется вернуть банку на определенных условиях.
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Овердрафт (Overdraft) — это краткосрочный кредит, который возникает, когда со счета списывается больше средств, чем есть на нем.
Например, на карте было 0 грн, но произошло автоматическое списание за подписку или через курсовую разницу при покупке. В результате баланс стал -50 грн. Фактически это означает, что банк занял вам 50 грн.
Овердрафт может быть разрешенным — если банк заранее предусмотрел такую ​​возможность — или несанкционированным. При нахождении в минусе банк может начислять проценты, поэтому баланс счета следует регулярно проверять.
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Финансовая грамотность не зависит от возраста — никогда не поздно разобраться в терминах, которые мы используем в повседневных финансах. Чем лучше человек понимает, как работают банковские инструменты, тем легче ему оценивать их преимущества и возможные риски.
Ранее мы сообщали, что финансовая подушка безопасности сегодня — один из важнейших элементов личной финансовой устойчивости. Это резервный фонд, который помогает покрывать необходимые расходы при непредвиденных жизненных обстоятельствах. Какой должна быть финансовая подушка и с чего начать ее формирование — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Кредитный лимитФинграмотность
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