Что такое кешбэк, кредитный лимит и овердрафт: объясняем простыми словами

Кешбэк не должен быть причиной для излишних покупок. Банки и магазины используют его, чтобы поощрить клиентов тратить больше. Поэтому финансово грамотный подход — покупать то, что действительно нужно, а потом учитывать возможный кешбэк.
Кредитный лимит (Credit limit) — это максимальная сумма средств, которую банк готов предоставить клиенту в пользование в соответствии с условиями кредитного договора.
Проще говоря, это деньги, которые банк позволяет вам одолжить. К примеру, кредитный лимит составляет 1000 грн. Вы можете воспользоваться 200 грн., 500 грн. или всей доступной суммой.
Но важно помнить: кредитный лимит — это не ваши собственные деньги. Деньги придется вернуть банку на определенных условиях.
Овердрафт (Overdraft) — это краткосрочный кредит, который возникает, когда со счета списывается больше средств, чем есть на нем.
Например, на карте было 0 грн, но произошло автоматическое списание за подписку или через курсовую разницу при покупке. В результате баланс стал -50 грн. Фактически это означает, что банк занял вам 50 грн.
Овердрафт может быть разрешенным — если банк заранее предусмотрел такую возможность — или несанкционированным. При нахождении в минусе банк может начислять проценты, поэтому баланс счета следует регулярно проверять.
Финансовая грамотность не зависит от возраста — никогда не поздно разобраться в терминах, которые мы используем в повседневных финансах. Чем лучше человек понимает, как работают банковские инструменты, тем легче ему оценивать их преимущества и возможные риски.
Ранее мы сообщали, что финансовая подушка безопасности сегодня — один из важнейших элементов личной финансовой устойчивости. Это резервный фонд, который помогает покрывать необходимые расходы при непредвиденных жизненных обстоятельствах. Какой должна быть финансовая подушка и с чего начать ее формирование — читайте здесь.