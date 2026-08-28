Какие льготы есть у УБД и их семей (коммуналка, медицина и образование)

Участники боевых действий имеют право на разные льготы. Это касается не только социальных гарантий для них самих, но и ряда прав и возможностей для его семьи.
Об этом пишет АрмияInform, мы выбрали основное и создали инфографику:
Медицина
Социальные гарантии распространяются и на медицинское обеспечение членов семей военнослужащих. Так, члены семей находящихся на их содержании военнослужащих имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях в случаях и порядке, определенных законодательством.
При отсутствии по месту жительства или прохождения службы соответствующих военно-медицинских учреждений члены семей военнослужащих могут получать медицинскую помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения.
Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и услуг в пределах установленных социальных нормативов. Эта льгота предусмотрена Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Скидка распространяется не только на самого участника боевых действий, но и при определенных законом условиях — на членов его семьи, проживающих вместе с ним:
мужа или жену;
несовершеннолетних детей;
холостых совершеннолетних детей, имеющих инвалидность с детства I или II группы или инвалидность I группы;
нетрудоспособных родителей;
лиц, находящихся на попечении или попечительстве льготника.
75-процентная скидка может применяться к:
плате за пользование жильем;
поставкам и распределению природного газа;
электроэнергии;
теплоснабжению;
водоснабжению и водоотводу;
обращению с бытовыми отходами;
стоимости твердого и жидкого печного бытового топлива — для домов, не имеющих централизованного отопления.
В то же время, льгота начисляется не на весь фактический объем потребленных ресурсов, а в пределах установленных социальных нормативов. Для оплаты жилья применяется норма 21 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, плюс 10,5 кв. м на семью.
Образование детей военнослужащих
Для детей военнослужащих законодательство предусматривает ряд гарантий в сфере образования. По месту жительства семьи дети военнослужащих имеют право на первоочередное зачисление в учреждения дошкольного и общего среднего образования, а также в детские оздоровительные лагеря независимо от формы собственности.
Также государство помогает участникам боевых действий и их детям в получении профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учреждениях. Это касается также детей, обучающихся по дневной форме. Поддержка действует до завершения обучения, но не более чем до достижения 23 лет.
Помощь предусматривает:
полную или частичную оплату обучения за счет государственного или местного бюджета;
льготный долгосрочный кредит на обучение;
социальную стипендию;
бесплатные учебники;
бесплатный доступ к интернету и базам данных в учебном заведении;
бесплатное проживание в общежитии;
Отдельные гарантии предусмотрены для детей военнослужащих с продолжительной выслугой.
Ребенок, один из родителей которого является военнослужащим с выслугой 20 лет и старше, имеет преимущественное право на причисление к:
военных лицеев;
лицеев с усиленной военно-физической подготовкой;
высших военных учебных заведений;
учреждений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты, кафедры или отделения военной подготовки;
заведений профессионального высшего военного образования.
Это право реализуется при успешной сдачи вступительных испытаний и соответствия другим требованиям и правилам приема. Оно действует в течение трех лет после получения необходимого для поступления уровня общего среднего образования.