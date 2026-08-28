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Какие льготы есть у УБД и их семей (коммуналка, медицина и образование)

Личные финансы
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Какие льготы есть у УБД и их семей (коммуналка, медицина и образование)
Какие льготы есть у УБД и их семей (коммуналка, медицина и образование)
Участники боевых действий имеют право на разные льготы. Это касается не только социальных гарантий для них самих, но и ряда прав и возможностей для его семьи.
Об этом пишет АрмияInform, мы выбрали основное и создали инфографику:
<i>Создано finance.ua с помощью ИИ</i>
Создано finance.ua с помощью ИИ

Медицина

Социальные гарантии распространяются и на медицинское обеспечение членов семей военнослужащих. Так, члены семей находящихся на их содержании военнослужащих имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях в случаях и порядке, определенных законодательством.
При отсутствии по месту жительства или прохождения службы соответствующих военно-медицинских учреждений члены семей военнослужащих могут получать медицинскую помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения.
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Льготы на коммунальные услуги

Участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилья и услуг в пределах установленных социальных нормативов. Эта льгота предусмотрена Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Скидка распространяется не только на самого участника боевых действий, но и при определенных законом условиях — на членов его семьи, проживающих вместе с ним:
  • мужа или жену;
  • несовершеннолетних детей;
  • холостых совершеннолетних детей, имеющих инвалидность с детства I или II группы или инвалидность I группы;
  • нетрудоспособных родителей;
  • лиц, находящихся на попечении или попечительстве льготника.
75-процентная скидка может применяться к:
  • плате за пользование жильем;
  • поставкам и распределению природного газа;
  • электроэнергии;
  • теплоснабжению;
  • водоснабжению и водоотводу;
  • обращению с бытовыми отходами;
  • стоимости твердого и жидкого печного бытового топлива — для домов, не имеющих централизованного отопления.
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В то же время, льгота начисляется не на весь фактический объем потребленных ресурсов, а в пределах установленных социальных нормативов. Для оплаты жилья применяется норма 21 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи, имеющего право на льготу, плюс 10,5 кв. м на семью.

Образование детей военнослужащих

Для детей военнослужащих законодательство предусматривает ряд гарантий в сфере образования. По месту жительства семьи дети военнослужащих имеют право на первоочередное зачисление в учреждения дошкольного и общего среднего образования, а также в детские оздоровительные лагеря независимо от формы собственности.
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Также государство помогает участникам боевых действий и их детям в получении профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учреждениях. Это касается также детей, обучающихся по дневной форме. Поддержка действует до завершения обучения, но не более чем до достижения 23 лет.

Помощь предусматривает:

  • полную или частичную оплату обучения за счет государственного или местного бюджета;
  • льготный долгосрочный кредит на обучение;
  • социальную стипендию;
  • бесплатные учебники;
  • бесплатный доступ к интернету и базам данных в учебном заведении;
  • бесплатное проживание в общежитии;
Отдельные гарантии предусмотрены для детей военнослужащих с продолжительной выслугой.
Ребенок, один из родителей которого является военнослужащим с выслугой 20 лет и старше, имеет преимущественное право на причисление к:
  • военных лицеев;
  • лицеев с усиленной военно-физической подготовкой;
  • высших военных учебных заведений;
  • учреждений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты, кафедры или отделения военной подготовки;
  • заведений профессионального высшего военного образования.
Это право реализуется при успешной сдачи вступительных испытаний и соответствия другим требованиям и правилам приема. Оно действует в течение трех лет после получения необходимого для поступления уровня общего среднего образования.
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Ранее Finance.ua писал, что в Украине участники боевых действий имеют право на бесплатное получение земельных участков, однако во время действия военного положения этот механизм существенно ограничен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннообязанныйКонтракт
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