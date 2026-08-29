Покупки в интернете: какие правила безопасности следует объяснить ребенку Сегодня 12:06 — Личные финансы

Правила безопасного онлайн-шопинга, Фото: magnific

Сегодня все больше молодежи выбирают онлайн-шоппинг за его удобство и скорость. Покупки в интернете позволяют за несколько минут найти и оплатить необходимый товар. Однако именно спешка, эмоции и слишком привлекательные предложения могут привести к необдуманным тратам или даже стать поводом для мошенничества.

Специалисты «Финкульта» рассказывают , какие базовые правила цифровой безопасности нужно объяснить ребенку.

Скидка не всегда означает выгоду

Если товар стоит намного дешевле, чем в других магазинах, продавца нужно проверить. Следует обратить внимание на контакты магазина, условия возврата, информацию о продавце и отзывы покупателей.

Осторожно со ссылками

Сообщения о «выигранном призе», заблокированном заказе или необходимости срочно подтвердить оплату могут быть фишинговыми. Так мошенники пытаются выманить данные вашей банковской карты.

Специалисты предостерегают: нельзя вводить на таких страницах PIN-код, пароли от банковских приложений или коды подтверждения операций.

Для покупок — отдельная карта

Дополнительной защитой может стать отдельная банковская карта для онлайн-расчетов. Не стоит держать на ней крупные суммы: даже если реквизиты попадут в мошенников, потенциальные потери будут меньше.

Проверка перед оплатой

Перед переводом денег следует проверить, соответствуют ли название получателя и сумма заказу. Особо осторожно следует относиться к продавцам, которые настаивают исключительно на полной предоплате и отказываются от более безопасных способов расчета.

Не передавайте никому банковские данные

Объясните ребенку главное правило: данные карты, пароли и коды подтверждения нельзя сообщать никому. Сотрудники банка не должны просить такие данные для проведения операции.

Пауза перед покупкой

Полезно приучить ребенка делать короткую паузу перед оплатой. Достаточно ответить на три вопроса: знаю ли я продавца, проверил ли сайт и условия покупки и действительно ли мне нужен этот товар?

Иногда 10 минут проверки могут сэкономить значительно больше 70% скидки.

До этого Finance.ua рассказывал, что начало учебного года для многих студентов означает не только новые предметы, но и большие расходы. Оплата жилья, проездного, учебных материалов и ежедневные покупки нередко приводят к тому, что средства истекают уже в первой половине месяца. Чтобы избежать этого, следует заранее спланировать собственный бюджет.

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