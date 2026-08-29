Как максимально сэкономить на осенних путешествиях Сегодня 18:21 — Личные финансы Осенний отпуск, Фото: magnific Осенние путешествия могут обойтись заметно дешевле летнего отдыха, если правильно выбрать направление и время поездки. Аналитики онлайн-поисковой системы путешествий KAYAK рассказали, как максимально сэкономить на осеннем отпуске. Выбирайте направления с двойной выгодой Эксперты советуют выбирать города, где авиабилеты стоят дешевле не только по сравнению с летним сезоном, но и по сравнению с прошлым годом. Одним из таких направлений является Бильбао в Испании. Билеты в город осенью примерно на 20% дешевле, чем в прошлом году, и более чем на треть дешевле, чем в разгар лета. Еще один выгодный вариант — Дубровник в Хорватии. Перелет туда осенью стоит на 20% меньше, чем в 2025 году и примерно на 9% дешевле, чем летом. Среди других направлений с ценами эксперты выделили Атланту в США. В Европе выгодными для осенней поездки могут быть Португалия, Италия и Кипр, где в конце сезона еще сохраняется теплая погода. Когда лучше покупать авиабилеты Цены на перелет осенью зависят от конкретной даты, поэтому даже разница в несколько недель может оказать существенное влияние на стоимость путешествия. Если планировать поездку на сентябрь, выгоднее вернуться домой к середине месяца. После этого цены на обратные билеты начинают заметно расти. Еще одним удачным периодом для поездки является конец октября. В настоящее время авиабилеты в среднем дешевле, чем в конце сентября и начале октября. Когда дешевле бронировать жилье Начало октября — один из самых дешевых периодов бронирования жилья. Во второй половине месяца стоимость проживания снова начинает расти. В то же время в начале октября авиабилеты могут быть дороже, поэтому при планировании путешествия следует сравнивать общую стоимость перелета и жилья. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Личные финансы / Как максимально сэкономить на осенних путешествиях