Как максимально сэкономить на осенних путешествиях Сегодня 18:21 — Личные финансы

Осенний отпуск, Фото: magnific

Осенние путешествия могут обойтись заметно дешевле летнего отдыха, если правильно выбрать направление и время поездки. Аналитики онлайн-поисковой системы путешествий KAYAK рассказали, как максимально сэкономить на осеннем отпуске.

Об этом пишет Euronews.

Выбирайте направления с двойной выгодой

Эксперты советуют выбирать города, где авиабилеты стоят дешевле не только по сравнению с летним сезоном, но и по сравнению с прошлым годом.

Одним из таких направлений является Бильбао в Испании. Билеты в город осенью примерно на 20% дешевле, чем в прошлом году, и более чем на треть дешевле, чем в разгар лета.

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Еще один выгодный вариант — Дубровник в Хорватии. Перелет туда осенью стоит на 20% меньше, чем в 2025 году и примерно на 9% дешевле, чем летом.

Среди других направлений с ценами эксперты выделили Атланту в США. В Европе выгодными для осенней поездки могут быть Португалия, Италия и Кипр, где в конце сезона еще сохраняется теплая погода.

Когда лучше покупать авиабилеты

Цены на перелет осенью зависят от конкретной даты, поэтому даже разница в несколько недель может оказать существенное влияние на стоимость путешествия.

Если планировать поездку на сентябрь, выгоднее вернуться домой к середине месяца. После этого цены на обратные билеты начинают заметно расти.

Еще одним удачным периодом для поездки является конец октября. В настоящее время авиабилеты в среднем дешевле, чем в конце сентября и начале октября.

Когда дешевле бронировать жилье

Начало октября — один из самых дешевых периодов бронирования жилья. Во второй половине месяца стоимость проживания снова начинает расти.

В то же время в начале октября авиабилеты могут быть дороже, поэтому при планировании путешествия следует сравнивать общую стоимость перелета и жилья.

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