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Какие льготы есть для детей ВПЛ в 2026 году

Личные финансы
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Дети
Дети, Фото: magnific
Дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Помощь также предусмотрена при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и в случае возникновения определенных семейных обстоятельств.
Об этом рассказывают специалисты ОО «ВПЛ Украины».

Льготы для детей ВПЛ в детсаду и школе

Дети со статусом ВПЛ имеют право на льготное зачисление в учреждения дошкольного образования и бесплатное питание.
Для школьников также предусмотрено льготное зачисление в учебные заведения. Дети, которые учатся очно или по смешанной форме, могут получать бесплатные горячие обеды.
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Отдельно государство поддерживает первоклассников. В 2026 году в рамках программы «Пакет школьника» родители или законные представители могут получить 5 000 грн на каждого ребенка, который идет в первый класс. Деньги можно потратить, в частности, на канцтовары, книги, одежду и обувь.

На какую помощь могут рассчитывать учащиеся профтехов и студенты

Для учащихся учреждений профессионального образования со статусом ВПЛ предусмотрены социальная стипендия, первоочередное поселение в общежитие, бесплатное проживание и питание.
В колледжах и высших учебных заведениях для студентов, обучающихся на бюджете по дневной форме, действуют следующие льготы:
  • социальная стипендия;
  • перевод на вакантные бюджетные места при поступлении;
  • первоочередное поселение в общежития;
  • скидка на проживание (в отдельных заведениях);
  • упрощенная процедура поступления для абитуриентов по ВОТ.
Чтобы воспользоваться льготами, необходимо добавить в пакет документов, требующих в заведении справку ВПЛ.

Оздоровление детей

Дети со статусом ВПЛ в возрасте от 7 до 18 лет относятся к категориям, которые могут получать услуги по оздоровлению и отдыху по государственной программе «Оздоровление».
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Размер пособия по программе составляет 14 165 грн на одного ребенка. Деньги зачисляют на специальную карту, а использовать их необходимо в течение трех месяцев со дня зачисления для оплаты путевки в оздоровительное учреждение.

Пособие для семей, усыновивших ребенка

Усыновители могут получить денежное пособие в размере 41 280 грн на ребенка, а также оплачиваемый отпуск и социальное сопровождение.
Если семья временно взяла на воспитание ребенка, оставшегося без родительской опеки из-за войны, можно оформить социальную помощь «Ребенок не один». Такая выплата назначается на шесть месяцев, а ее размер зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.

Куда обращаться для оформления льгот

В зависимости от вида помощи родителям, усыновителям, попечителям и другим законным представителям следует обращаться в органы социальной защиты, ЦПАУ или орган местного самоуправления.
До этого Finance.ua отмечал, что внутренне перемещенные лица могут лишиться ежемесячного пособия на проживание. В частности, на выплаты могут повлиять дорогостоящие покупки, значительные средства на банковских счетах или длительное пребывание за границей.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцыСтудентыОбразованиеСоциальная защита
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