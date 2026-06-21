Коли військові отримають нові мотиваційні виплати: відповідь Міноборони Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Нові мотиваційні виплати: коли і скільки отримають військовослужбовці

В Україні запровадили нову систему мотиваційних виплат і надбавок для всіх військовослужбовців. Вона поширюється на всіх захисників незалежно від виду служби — додаткові винагороди зможуть отримувати як мобілізовані, так і військові, які служать за старим або щойно підписаним контрактом. Нові правила набули чинності з 1 червня 2026 року, а перші виплати за червень мають надійти до 20 липня.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Які виплати отримають військові

Для військовослужбовців, які виконують завдання в тилу та не отримують бойових виплат, передбачена додаткова щомісячна винагорода у розмірі 10 тис. грн.

Окремо запроваджено щоденні бойові бонуси за кожен день виконання штурмових дій, а саме:

20 тис. грн за добу — відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ

40 тис. грн за добу — штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

Якщо за один день військовослужбовець виконав кілька завдань, за які передбачені різні бойові бонуси, йому нарахують лише одну винагороду — ту, що має більший розмір виплати.

Нові виплати та бонуси для військовослужбовців, Інфографіка: Міністерство оборони України

Додаткові винагороди за виконання завдань, зокрема з управління військами — нараховуються пропорційно часу виконання завдань протягом місяця:

50 000 грн на місяць — виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії,

30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума всіх цих виплат не може перевищувати 460 тис. грн на місяць.

Окремо діятимуть бонуси за бойові результати на полі бою. Зокрема, за взяття в полон військовослужбовця противника передбачено винагороду у розмірі 100 тис. грн, яка розподілятиметься між усіма учасниками операції.

Крім того, за підтверджене знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою військовий може отримати додатково 15 тис. грн.

Коли надійдуть гроші

У Міноборони пояснили, що виплати та бонуси нарохуватимуть разом із основним грошовим забезпеченням — до 20-го числа поточного місяця за минулий.

Отже, винагороди за червень військовослужбовці мають отримати до 20 липня. Якщо наказ про виплату буде оформлений із затримкою, кошти нарахують пізніше, але право на їх отримання зберігається.

Терміни виплат ГЗ — до 20-го числа наступного місяця, Інфографіка: Міністерство оборони України

Тобто:

Хто в червні перебував у тилу — отримає додаткову винагороду (мінімум +10 000 грн) до 20 липня.

Хто в червні штурмував позиції — отримає бойові бонуси після того, як командир підпише наказ за червень. Виплата — в липні, якщо наказ підписано вчасно.

Хто в червні взяв в полон або знищив противника в контактному бою — отримає бонус на підставі наказу командира в липні.

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