Возврат денег от авиакомпании или перевозчика: какие компенсации не облагаются налогом

Если рейс отменили или задержали, автобус не прибыл вовремя, отель не смог предоставить забронированный номер, а сервис бронирования выплатил средства из-за проблем с поездкой — втаких ситуациях человек может получить деньги от компаний, предоставляющих услуги.
авиакомпания вернула стоимость билета и дополнительно выплатила деньги и за отмену рейса;
перевозчик выплатил пассажиру компенсацию из-за значительной задержки поездки;
отель или сервис бронирования предоставил клиенту отдельную денежную компенсацию из-за того, что забронированное жилье не было предоставлено;
компания возместила клиенту материальный ущерб или другие потери.
Что говорит Налоговая
Налоговый кодекс Украины предусматривает, что в налогооблагаемый доход физического лица включаются, в частности, суммы неустойки — штрафов, пени, а также возмещение материального или неимущественного (морального) ущерба.
Поэтому, если авиакомпания, перевозчик, отель, сервис бронирования или другая компания выплатила человеку отдельную денежную компенсацию, такая сумма облагается налогом, если она не относится к исключениям, прямо предусмотренным Налоговым кодексом Украины.
Для налогооблагаемого дохода общие ставки составляют:
— 18% - НДФЛ;
— 5% - военный сбор.
Какие компенсации не облагаются налогом
Налоговым кодексом Украины предусмотрены исключения. В частности, в налогооблагаемый доход не включаются:
— определенные Кодексом суммы, которые по решению суда направляются на возмещение материального вреда, а также вреда жизни и здоровью;
— возмещение морального вреда по решению суда — в установленных Кодексом пределах или в размере, определенном законом;
отдельные выплаты из государственного бюджета, предусмотренные Кодексом;
выплаты, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, в том числе Европейского суда по правам человека;
страховые выплаты и страховые возмещения — для них Кодексом установлен отдельный порядок налогообложения.
Если компенсацию выплатила иностранная компания
Для обычной компенсации от иностранной авиакомпании, сервиса бронирования, отеля или перевозчика ориентир простой: если это не возврат ваших ранее уплаченных средств, а отдельная дополнительная выплата, и специальное увольнение для нее Налоговым кодексом Украины не предусматривается, то такой доход нужно задекларировать и уплатить налоги.