Возврат денег от авиакомпании или перевозчика: какие компенсации не облагаются налогом Сегодня 13:00 — Личные финансы

Возврат денег от авиакомпании или перевозчика: какие компенсации не облагаются налогом

Если рейс отменили или задержали, автобус не прибыл вовремя, отель не смог предоставить забронированный номер, а сервис бронирования выплатил средства из-за проблем с поездкой — в таких ситуациях человек может получить деньги от компаний, предоставляющих услуги.

Об этом пишет ГНС

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Нужно ли с них платить налоги

Нужно выяснить, что именно вам выплатили: вернули ваши деньги или предоставили отдельную компенсацию.

Если вы вернули то, что вы заплатили. Это возврат ранее уплаченных средств.

Другая ситуация, когда кроме возврата стоимости билета или бронирования компания выплачивает еще определенную сумму.

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Например

авиакомпания вернула стоимость билета и дополнительно выплатила деньги и за отмену рейса;

перевозчик выплатил пассажиру компенсацию из-за значительной задержки поездки;

отель или сервис бронирования предоставил клиенту отдельную денежную компенсацию из-за того, что забронированное жилье не было предоставлено;

компания возместила клиенту материальный ущерб или другие потери.

Что говорит Налоговая

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что в налогооблагаемый доход физического лица включаются, в частности, суммы неустойки — штрафов, пени, а также возмещение материального или неимущественного (морального) ущерба.

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Поэтому, если авиакомпания, перевозчик, отель, сервис бронирования или другая компания выплатила человеку отдельную денежную компенсацию, такая сумма облагается налогом, если она не относится к исключениям, прямо предусмотренным Налоговым кодексом Украины.

Для налогооблагаемого дохода общие ставки составляют:

— 18% - НДФЛ;

— 5% - военный сбор.

Какие компенсации не облагаются налогом

Налоговым кодексом Украины предусмотрены исключения. В частности, в налогооблагаемый доход не включаются:

— определенные Кодексом суммы, которые по решению суда направляются на возмещение материального вреда, а также вреда жизни и здоровью;

— возмещение морального вреда по решению суда — в установленных Кодексом пределах или в размере, определенном законом;

отдельные выплаты из государственного бюджета, предусмотренные Кодексом;

выплаты, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, в том числе Европейского суда по правам человека;

страховые выплаты и страховые возмещения — для них Кодексом установлен отдельный порядок налогообложения.

Если компенсацию выплатила иностранная компания

Для обычной компенсации от иностранной авиакомпании, сервиса бронирования, отеля или перевозчика ориентир простой: если это не возврат ваших ранее уплаченных средств, а отдельная дополнительная выплата, и специальное увольнение для нее Налоговым кодексом Украины не предусматривается, то такой доход нужно задекларировать и уплатить налоги.

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