Пенсии женщин в Украине на 2 тыс. грн ниже, чем у мужчин — нардеп Сегодня 14:05 — Личные финансы

Средняя пенсия женщин составляет 5,5 тыс. грн.

Средняя пенсия женщин остается существенно ниже, чем у мужчин. По состоянию на 1 января 2026 года женщины в среднем получали около 5,5 тыс. грн, тогда как мужчины 7,5 тыс. грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Почему пенсии женщин ниже

По словам Гетманцева, причины разрыва формируются в течение всей трудовой жизни. Среди них более низкие зарплаты, перерывы в работе в связи с уходом за детьми или родными, а также занятость в менее оплачиваемых сферах.

Пенсионная система не может самостоятельно устранить эти причины, но должна минимизировать их последствия, считает нардеп. Именно поэтому одним из важнейших элементов комплексной пенсионной реформы должен стать гарантированный минимальный уровень пенсионного обеспечения.

Какой может быть минимальная пенсия

В своих предложениях в Бюджетную декларацию Гетманцев предложил установить минимальную пенсию на уровне 6,5 тыс. грн. в 2027 году, 8 тыс. грн. в 2028-м и 10 тыс. грн. в 2029-м.

По его словам, это позволит в первую очередь лучше защитить людей, пенсия которых сформировалась на более низком уровне из-за невысоких доходов или периодов с уплатой минимальных взносов.

Параллельно, по словам нардепа, необходимо развивать накопительную составляющую пенсионной системы. Одним из шагов в этом направлении он назвал представленный им законопроект «О добровольных пенсионных фондах».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2027 году правительство планирует перейти на новую модель пенсионной системы. Вместо нынешней «фрагментированной пенсионной системы» планируют ввести модель с четырьмя составляющими:

базовой защитой по возрасту,

страховой пенсией,

профессиональными пенсионными механизмами,

добровольными пенсионными накоплениями.

Также Finance.ua писал , что выход на пенсию в Европе постепенно откладывается. К концу 2060-х годов средний пенсионный возраст в странах ЕС может возрасти почти до 67 лет, а в отдельных государствах люди будут работать до 70−74 лет. Причина — старение населения и уменьшение количества трудоспособных граждан.

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