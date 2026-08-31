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Где в Польше самые высокие и самые низкие зарплаты

Личные финансы
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Где в Польше самые высокие и самые низкие зарплаты
Где в Польше самые высокие и самые низкие зарплаты
Одним из главных факторов, влияющих на уровень зарплат в Польше, остается сектор экономики.
Самые высокие доходы в начале 2026 года сосредоточились в добывающей промышленности и сферах, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами.
Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании.
В добывающей промышленности медианная зарплата (половина значений выше этого уровня, а половина — ниже) составила 13 794 злотых (более 165 тыс. грн по актуальному курсу НБУ).
В добыче каменного и бурого угля половина работников получала не менее 16 897 злотых (более 202 тыс. грн).
В видах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и администрированием веб-страниц, средняя зарплата составила 18 940 злотых (свыше 226 тыс. грн), а медианная — 14 745 злотых (свыше 176 тыс. грн).

Самые низкие зарплаты

Зафиксированы в областях деятельности, где труд стоит мало, а доступность персонала высокая. В частности, речь идет о детективных и охранных услугах.
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«Различие между такими секторами объясняется не только уровнем квалификации. Там, где бизнес конкурирует за ограниченное количество специалистов, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей или привлечь новых работников. В то же время в сегментах с большим количеством потенциальных кандидатов возможности для быстрого роста оплаты труда значительно меньше «, — рассказали специалисты.
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Мы писали, что будет с рынком труда Польши после завершения войны в Украине. После окончания войны в Украине польский рынок труда может претерпеть изменения из-за различных намерений украинских работников по возвращению домой.
Сейчас 38% украинцев не планируют возвращаться в Украину, в то время как 33% опрошенных планируют возвращение сразу после завершения войны или в течение одного-двух лет.
Ранее в Польше признали колоссальный вклад украинцев в экономику.
Украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную часть ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши в соцсети Х.
По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.
«Украинцы не просто находят убежище в Польше — они активно способствуют развитию польской экономики», — подчеркнули в МИД Польши.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМигранты
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