Где в Польше самые высокие и самые низкие зарплаты Сегодня 20:01 — Личные финансы

Где в Польше самые высокие и самые низкие зарплаты

Одним из главных факторов, влияющих на уровень зарплат в Польше, остается сектор экономики.

Самые высокие доходы в начале 2026 года сосредоточились в добывающей промышленности и сферах, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и управлением веб-страницами.

На Finance.ua вы можете оформить туристическую страховку за границу за 5 минут ⚡

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании.

В добывающей промышленности медианная зарплата (половина значений выше этого уровня, а половина — ниже) составила 13 794 злотых (более 165 тыс. грн по актуальному курсу НБУ).

В добыче каменного и бурого угля половина работников получала не менее 16 897 злотых (более 202 тыс. грн).

В видах деятельности, связанных с компьютерной инфраструктурой, обработкой данных, хостингом и администрированием веб-страниц, средняя зарплата составила 18 940 злотых (свыше 226 тыс. грн), а медианная — 14 745 злотых (свыше 176 тыс. грн).

Самые низкие зарплаты

Зафиксированы в областях деятельности, где труд стоит мало, а доступность персонала высокая. В частности, речь идет о детективных и охранных услугах.

Читайте также В ПФУ объяснили, как работа в Польше влияет на пенсию в Украине

«Различие между такими секторами объясняется не только уровнем квалификации. Там, где бизнес конкурирует за ограниченное количество специалистов, работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать людей или привлечь новых работников. В то же время в сегментах с большим количеством потенциальных кандидатов возможности для быстрого роста оплаты труда значительно меньше «, — рассказали специалисты.

Читайте также Украинцы могут лишиться права на легальное пребывание в Польше (причины)

Мы писали , что будет с рынком труда Польши после завершения войны в Украине. После окончания войны в Украине польский рынок труда может претерпеть изменения из-за различных намерений украинских работников по возвращению домой.

Сейчас 38% украинцев не планируют возвращаться в Украину, в то время как 33% опрошенных планируют возвращение сразу после завершения войны или в течение одного-двух лет.

Ранее в Польше признали колоссальный вклад украинцев в экономику.

Украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную часть ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши в соцсети Х.

По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.

«Украинцы не просто находят убежище в Польше — они активно способствуют развитию польской экономики», — подчеркнули в МИД Польши.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.