Разрушение складов в Украине: как это влияет на рынок труда и цены Сегодня 19:33 — Личные финансы

российские удары по складской инфраструктуре торговых сетей приводят не только к финансовым потерям бизнеса, но и к сокращению рабочих мест. В то же время для экономики страны в целом такие последствия носят преимущественно локальный характер.

Об этом руководитель аналитического отдела сети «АНТС» Игорь Крупка рассказал в эфире Украинского Радио.

Какие работники больше всего рискуют потерять работу

По словам Крупки, для конкретного склада или города уничтожение объекта может означать резкое сокращение занятости за несколько дней. Для страны это скорее локальный и структурный шок, чем причина общенационального роста безработицы.

В то же время, в Украине одновременно существуют две тенденции: часть людей теряет работу из-за физического уничтожения рабочего места, тогда как в других регионах и профессиях работодатели не могут найти работников.

«Склад — это не просто здание с товаром, это одновременно и узел транспортных маршрутов, место хранения, автоматизированное оборудование и сотни или тысячи рабочих мест», — отметил эксперт.

После уничтожения такого объекта бизнес теряет не только актив, но и возможность обеспечить работой часть персонала. В качестве примера Крупка привел недавние удары по складской инфраструктуре. Компания «Розетка» сообщила, что уничтоженный объект обрабатывал более 100 тысяч заказов в день и пока не подлежит восстановлению. Прямые убытки компании оценивают в миллиарды.

В противном случае, по словам эксперта, после уничтожения объекта компании «Омега» был уволен примерно каждый пятый работник. Часть людей партнеры помогли перевести на другие вакансии.

Это, по мнению Крупки, демонстрирует, что сотрудничество между компаниями может помочь трудоустроить людей, временно потерявших работу.

Кто наиболее уязвим

Более всего рискуют работники, чьи функциональные обязанности напрямую связаны с конкретным складом. Речь идет о комплектовщиках заказов, сортировщиках, грузчиках, части охранников и уборщиках. Если склад уничтожен, их работу сложно перенести на другой объект или выполнять дистанционно.

В то же время, ситуация для водителей и экспедиторов может быть другой. При рассредоточении запасов и переходе компаний на меньшие склады в разных регионах увеличивается количество перевозок и длина маршрутов. Соответственно спрос на таких работников может даже возрасти.

По данным Государственной службы занятости, водители — одна из самых востребованных категорий работников в Украине.

Относительно административного персонала, закупщиков и программистов ситуация будет зависеть от дальнейшей модели работы компании. Если бизнес переходит, например, на аутсорсинг отдельных функций, то часть таких работников также может быть высвобождена.

Как бизнес может сохранить работников

По словам Крупки, бизнес преимущественно пытается сохранить свои команды, поскольку украинский рынок труда остается дефицитным. Часть персонала переводят в другие подразделения. В то же время, для малого бизнеса такие возможности могут быть ограничены.

Эксперт считает, что компаниям следует формировать финансовый резерв, который позволит удерживать работников в течение нескольких месяцев простоя.

В то же время государство может рассмотреть дополнительные меры поддержки, в частности, частичную компенсацию расходов работников на проезд к новым местам работы.

Бизнесу придется менять логистику

Правительство уже проводит совещания по поводу разрушения складской инфраструктуры. Среди предлагаемых мер — изменения в страховании и возможность использования бизнесом складских помещений, находящихся в государственном резерве. По мнению Крупки, бизнесу необходимо переходить в разветвленную сеть меньших складов.

Представители строительной отрасли Украины предлагали разработать типовые проекты небольших складов и реализовать их. При надлежащем финансировании строительство таких объектов может занять 3−5 месяцев.

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Рассредоточение складской инфраструктуры вынуждает бизнес отходить от наиболее эффективной и дешевой логистики мирного времени. Компаниям приходится использовать резервные склады, места перегрузки, резервные базы данных и другие дополнительные решения.

Это увеличивает расходы по ведению бизнеса. Часть дополнительных расходов компании могут компенсировать за счет уменьшения собственной маржи, а часть перевести на потребителей через повышение цен.

Українське радіо По материалам:

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