Налоговая будет искать теневой бизнес в соцсетях Сегодня 11:17 — Личные финансы

ГНС будет анализировать информацию из соцсетей

Продажи через соцсети могут оказаться под пристальным вниманием налоговой. ГНС усиливает выявление незарегистрированного бизнеса и случаев, когда продавцы, которые должны использовать РРО/ПРРО, работают без него.

Для этого налоговики будут анализировать информацию из открытых источников в интернете, включая TikTok, Instagram, Telegram, Viber и WhatsApp.

Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Что будет искать налоговая

ГНС планирует выявлять признаки теневой деятельности как среди зарегистрированного бизнеса, так и среди продавцов, у которых вообще нет статуса налогоплательщика.

В частности налоговики будут анализировать работу зарегистрированных предпринимателей и компаний, которые должны использовать РРО/ПРРО. По результатам анализа будут определять рисковые плательщики, после чего их могут проверять.

Отдельно ГНС будет работать с продавцами товаров и услуг, которые ведут деятельность через интернет и соцсети, но не зарегистрированы как налогоплательщики.

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Выявлять таких продавцов налоговая планирует совместно с Национальной полицией. Сначала будут проводить разъяснительную работу, а в случае установления нарушений будут применять штрафы и требовать легализовать бизнес.

Соответствующие меры предусмотрены решением парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике по детенизации экономики. В августе ГНС известила Комитет о выполнении соответствующих поручений.

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