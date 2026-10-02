Перед подачей налоговой декларации лучше проверить, какие доходы официально указаны за вами. Сделать это можно несколькими способами — дистанционно или офлайн.

В Главном управлении ГНС в Полтавской области напомнили , что сведения о доходах содержатся в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

Как получить информацию о доходах онлайн

Один из способов — воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика . Для этого нужно:

войти в кабинет с помощью электронного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія. Підпис;

в меню выбрать раздел «ЭК для граждан»;

нажать «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выбрать «Создать»;

указать подходящий период;

подписать запрос.

Ответ должен поступить в течение нескольких минут в разделе «Входящие/исходящие документы».

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Получить эти данные можно и через мобильное приложение «Моя налоговая», доступное в App Store и Google Play. В приложении требуется:

авторизироваться с помощью электронного ключа или облачного хранилища;

открыть раздел «Услуги»;

выбрать «Запрос о суммах уплаченных доходов» и нажать «+»;

указать период;

подписать запрос.

Результат появится в разделе «Запрос о суммах уплаченных доходов» в течение нескольких минут.

Как получить сведения лично

Если получить информацию онлайн не получается, можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков.

С собой нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

заявление по форме № 10ДР, которое можно заполнить на месте.

Если вместо плательщика обращается его представитель, дополнительно требуется нотариально удостоверенная доверенность.

Сведения о доходах предоставляются в течение трех рабочих дней со дня обращения.

В то же время, декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно. Ранее мы сообщали, что налоговая скидка позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного в течение года. Речь идет о средствах, уплаченных в 2025 году, в частности, за:

обучение в государственных учебных заведениях,

пользование ипотечным жилищным кредитом,

использование репродуктивных технологий,

благотворительные взносы и прочие расходы.