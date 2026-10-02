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Как получить справку о доходах в налоговой — инструкция

Личные финансы
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Подсчет доходов
Подсчет доходов
Перед подачей налоговой декларации лучше проверить, какие доходы официально указаны за вами. Сделать это можно несколькими способами — дистанционно или офлайн.
В Главном управлении ГНС в Полтавской области напомнили, что сведения о доходах содержатся в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

Как получить информацию о доходах онлайн

Один из способов — воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика. Для этого нужно:
  • войти в кабинет с помощью электронного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія. Підпис;
  • в меню выбрать раздел «ЭК для граждан»;
  • нажать «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выбрать «Создать»;
  • указать подходящий период;
  • подписать запрос.
Ответ должен поступить в течение нескольких минут в разделе «Входящие/исходящие документы».
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Получить эти данные можно и через мобильное приложение «Моя налоговая», доступное в App Store и Google Play. В приложении требуется:
  • авторизироваться с помощью электронного ключа или облачного хранилища;
  • открыть раздел «Услуги»;
  • выбрать «Запрос о суммах уплаченных доходов» и нажать «+»;
  • указать период;
  • подписать запрос.
Результат появится в разделе «Запрос о суммах уплаченных доходов» в течение нескольких минут.

Как получить сведения лично

Если получить информацию онлайн не получается, можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков.
С собой нужно иметь:
  • документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП;
  • заявление по форме № 10ДР, которое можно заполнить на месте.
Если вместо плательщика обращается его представитель, дополнительно требуется нотариально удостоверенная доверенность.
Сведения о доходах предоставляются в течение трех рабочих дней со дня обращения.
Как получить справку о доходах в налоговой — инструкция
В то же время, декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно. Ранее мы сообщали, что налоговая скидка позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного в течение года. Речь идет о средствах, уплаченных в 2025 году, в частности, за:
  • обучение в государственных учебных заведениях,
  • пользование ипотечным жилищным кредитом,
  • использование репродуктивных технологий,
  • благотворительные взносы и прочие расходы.
Как получить налоговую скидку — мы рассказывали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГНСНалогоплательщики
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