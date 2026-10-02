Как получить справку о доходах в налоговой — инструкция
Как получить информацию о доходах онлайн
- войти в кабинет с помощью электронного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дія. Підпис;
- в меню выбрать раздел «ЭК для граждан»;
- нажать «Запрос о суммах уплаченных доходов» и выбрать «Создать»;
- указать подходящий период;
- подписать запрос.
- авторизироваться с помощью электронного ключа или облачного хранилища;
- открыть раздел «Услуги»;
- выбрать «Запрос о суммах уплаченных доходов» и нажать «+»;
- указать период;
- подписать запрос.
Как получить сведения лично
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП;
- заявление по форме № 10ДР, которое можно заполнить на месте.
- обучение в государственных учебных заведениях,
- пользование ипотечным жилищным кредитом,
- использование репродуктивных технологий,
- благотворительные взносы и прочие расходы.
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