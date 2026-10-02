Рынок труда оживает: сколько готовы платить в самых популярных вакансиях

Украинский рынок труда в 2026 году постепенно восстанавливается: после спада в конце прошлого года количество вакансий снова растет. В то же время, по наиболее популярным направлениям работодатели постепенно повышают зарплаты.
Об этом свидетельствуют данные исследования кадрового портала Robota.ua.
Какие вакансии самые популярные
В начале 2026 года работодатели разместили 101,2 тысячи вакансий. В последующие месяцы их количество увеличивалось:
февраль — 105,8 тыс.;
март — 110,5 тыс.;
апрель — 113,2 тыс.;
май — 113,3 тыс.
В общей сложности исследование охватило более 337 тыс. вакансий и 656 тыс. соискателей работы примерно в 1,9 тыс. населенных пунктов Украины.
Больше всего резюме приходилось на Киевскую область — 32,8%. Дали:
Днепропетровская область — 8,8%;
Львовская — 8,2%;
Одесская — 6,5%;
Харьковская — 6,3%;
Полтавская — 4,2%.
Ранее мы сообщали, что почти 7 млн украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о дефиците работников.
Также мы писали, что осенью 2026 г украинский рынок труда остается дефицитным, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. На нехватку работников оказывают влияние мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка. Больше кадров не хватает в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике.
Также, по словам эксперта, украинский рынок труда давно не отвечает потребностям экономики, которая изменяется под влиянием войны.