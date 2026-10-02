Рынок труда оживает: сколько готовы платить в самых популярных вакансиях

Украинский рынок труда в 2026 году постепенно восстанавливается: после спада в конце прошлого года количество вакансий снова растет. В то же время, по наиболее популярным направлениям работодатели постепенно повышают зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные исследования кадрового портала Robota.ua.

Какие вакансии самые популярные

В начале 2026 года работодатели разместили 101,2 тысячи вакансий. В последующие месяцы их количество увеличивалось:

февраль — 105,8 тыс.;

март — 110,5 тыс.;

апрель — 113,2 тыс.;

май — 113,3 тыс.

В общей сложности исследование охватило более 337 тыс. вакансий и 656 тыс. соискателей работы примерно в 1,9 тыс. населенных пунктов Украины.

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Во втором квартале больше всего вакансий приходилось на следующие профессии:

продавцы-консультанты — 8%;

водители — 4%;

бухгалтеры — 4%;

повара и шеф-повара — 3%;

средний и младший медперсонал — 3%.

Зарплаты по этим направлениям во втором квартале оставались стабильными или росли по сравнению с первым кварталом:

продавцы-консультанты — 18 000 грн;

водители — 22 300 грн;

бухгалтеры — 22 000 грн;

повара — 12 200 грн;

средний и младший медперсонал — 13 000 грн.

Сколько людей ищут работу

Во втором квартале на портале также стало больше резюме. Их количество выросло с 308,3 тыс. в начале года до 342,7 тыс.

По возрасту искатели работы распределились следующим образом:

32% - 18−25 лет;

32% - 26−40 лет;

36% - от 41 года.

Женщины составляли 60% всех соискателей, мужчины — 40%.

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Больше всего резюме приходилось на Киевскую область — 32,8%. Дали:

Днепропетровская область — 8,8%;

Львовская — 8,2%;

Одесская — 6,5%;

Харьковская — 6,3%;

Полтавская — 4,2%.

7 млн ​​украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о дефиците работников. Ранее мы сообщали , что почти, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о дефиците работников.

На нехватку работников оказывают влияние мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка. Больше кадров не хватает в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике. Также мы писали , что осенью 2026 г украинский рынок труда остается дефицитным, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка.в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике.