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Рынок труда оживает: сколько готовы платить в самых популярных вакансиях

Личные финансы
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Украинский рынок труда в 2026 году постепенно восстанавливается: после спада в конце прошлого года количество вакансий снова растет. В то же время, по наиболее популярным направлениям работодатели постепенно повышают зарплаты.
Об этом свидетельствуют данные исследования кадрового портала Robota.ua.

Какие вакансии самые популярные

В начале 2026 года работодатели разместили 101,2 тысячи вакансий. В последующие месяцы их количество увеличивалось:
  • февраль — 105,8 тыс.;
  • март — 110,5 тыс.;
  • апрель — 113,2 тыс.;
  • май — 113,3 тыс.
В общей сложности исследование охватило более 337 тыс. вакансий и 656 тыс. соискателей работы примерно в 1,9 тыс. населенных пунктов Украины.
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Во втором квартале больше всего вакансий приходилось на следующие профессии:
  • продавцы-консультанты — 8%;
  • водители — 4%;
  • бухгалтеры — 4%;
  • повара и шеф-повара — 3%;
  • средний и младший медперсонал — 3%.
Рынок труда оживает: сколько готовы платить в самых популярных вакансиях
Зарплаты по этим направлениям во втором квартале оставались стабильными или росли по сравнению с первым кварталом:
  • продавцы-консультанты — 18 000 грн;
  • водители — 22 300 грн;
  • бухгалтеры — 22 000 грн;
  • повара — 12 200 грн;
  • средний и младший медперсонал — 13 000 грн.
Рынок труда оживает: сколько готовы платить в самых популярных вакансиях

Сколько людей ищут работу

Во втором квартале на портале также стало больше резюме. Их количество выросло с 308,3 тыс. в начале года до 342,7 тыс.
По возрасту искатели работы распределились следующим образом:
  • 32% - 18−25 лет;
  • 32% - 26−40 лет;
  • 36% - от 41 года.
Женщины составляли 60% всех соискателей, мужчины — 40%.
Больше всего резюме приходилось на Киевскую область — 32,8%. Дали:
  • Днепропетровская область — 8,8%;
  • Львовская — 8,2%;
  • Одесская — 6,5%;
  • Харьковская — 6,3%;
  • Полтавская — 4,2%.
Рынок труда оживает: сколько готовы платить в самых популярных вакансиях
Ранее мы сообщали, что почти 7 млн ​​украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о дефиците работников.
Также мы писали, что осенью 2026 г украинский рынок труда остается дефицитным, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. На нехватку работников оказывают влияние мобилизация, миграция и структурные проблемы рынка. Больше кадров не хватает в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике.
Также, по словам эксперта, украинский рынок труда давно не отвечает потребностям экономики, которая изменяется под влиянием войны.
По материалам:
Novyny.live
РаботаРынок трудаВакансииСредняя зарплата
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