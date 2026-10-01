Зарплаты госслужащих выросли: сколько платят в центральных органах власти

Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июле 2026 составила 68,22 тыс. грн. Это на 5,6 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Сезонный рост показателя связан, в частности, с периодом отпусков, во время которого работники получают пособие на оздоровление.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В каких госорганах самые высокие зарплаты

В пятерку центральных государственных органов с самой высокой средней зарплатой в июле 2026 года вошли:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 121,1 тыс. грн; Аппарат Верховной Рады Украины — 116 тыс. грн; Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 105,2 тыс. грн; Министерство цифровой трансформации Украины — 95,3 тыс. грн; Антимонопольный комитет Украины — 93 тыс. грн.

Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июле 2026 составила 68,22 тыс. грн

В Минфине отмечают, что заработная плата государственных служащих включает также единовременные выплаты. В частности, это компенсации за неиспользованный отпуск, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении и другие выплаты, предусмотренные законодательством. Поэтому средние месячные показатели зарплат могут колебаться.

Заработная плата государственных служащих включает также единовременные выплаты

Размер судейского вознаграждения

В июле 2026 года среднее начисленное судейское вознаграждение в высших судебных органах составляло до 743,55 тыс. грн. Такой показатель приведен для Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего совета правосудия, Высшего антикоррупционного суда и Высшей квалификационной комиссии судей.

В местных общих судах среднее начисленное судейское вознаграждение составило 120,3 тыс. грн.

Сколько человек работает в государственных органах

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в июле 2026 составила 165,4 тыс. человек. Это на 1,9 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них:

108,4 тыс. человек работали в центральных государственных органах вместе с территориальными подразделениями;

23 тыс. человек в местных государственных и военных администрациях;

34 тыс. человек в органах судебной власти.