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Зарплаты госслужащих выросли: сколько платят в центральных органах власти

Личные финансы
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В госорганах работают 165 тыс. человек
В госорганах работают 165 тыс. человек
Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июле 2026 составила 68,22 тыс. грн. Это на 5,6 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Сезонный рост показателя связан, в частности, с периодом отпусков, во время которого работники получают пособие на оздоровление.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В каких госорганах самые высокие зарплаты

В пятерку центральных государственных органов с самой высокой средней зарплатой в июле 2026 года вошли:
  1. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 121,1 тыс. грн;
  2. Аппарат Верховной Рады Украины — 116 тыс. грн;
  3. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 105,2 тыс. грн;
  4. Министерство цифровой трансформации Украины — 95,3 тыс. грн;
  5. Антимонопольный комитет Украины — 93 тыс. грн.
Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июле 2026 составила 68,22 тыс. грн
Средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июле 2026 составила 68,22 тыс. грн
В Минфине отмечают, что заработная плата государственных служащих включает также единовременные выплаты. В частности, это компенсации за неиспользованный отпуск, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении и другие выплаты, предусмотренные законодательством. Поэтому средние месячные показатели зарплат могут колебаться.
Заработная плата государственных служащих включает также единовременные выплаты
Заработная плата государственных служащих включает также единовременные выплаты

Размер судейского вознаграждения

В июле 2026 года среднее начисленное судейское вознаграждение в высших судебных органах составляло до 743,55 тыс. грн. Такой показатель приведен для Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего совета правосудия, Высшего антикоррупционного суда и Высшей квалификационной комиссии судей.
В местных общих судах среднее начисленное судейское вознаграждение составило 120,3 тыс. грн.

Сколько человек работает в государственных органах

Общая фактическая численность работников государственных органов власти в июле 2026 составила 165,4 тыс. человек. Это на 1,9 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них:
  • 108,4 тыс. человек работали в центральных государственных органах вместе с территориальными подразделениями;
  • 23 тыс. человек в местных государственных и военных администрациях;
  • 34 тыс. человек в органах судебной власти.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в августе дефицит работников несколько ослаб, однако остается важнейшей проблемой для украинского бизнеса. Доля предприятий, называвших нехватку рабочей силы среди основных проблем, снизилась до 66% в июле после 71% в июне. По данным Национального банка, в июле рост зарплат замедлился после резкого повышения в июне.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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