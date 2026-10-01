В октябре возрастут пенсии для части украинцев

В октябре части пенсионеров назначат возрастные доплаты или увеличат их размер. Это касается людей, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

Размер доплат

Пенсионный фонд начисляет возрастные доплаты автоматически, поэтому подавать заявление не нужно. Их размер зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Доплаты не суммируются. Например, после достижения 75 лет пенсионер, который уже получал 300 грн, получит прибавку на 156 грн до общей суммы 456 грн.

Начисление начинается с дня рождения, поэтому за первый месяц сумма доплаты может быть меньше.

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Гетманцев отмечает, что возрастные доплаты в размере 300, 456 или даже 570 грн не способны существенно изменить финансовое положение пенсионеров. Особенно учитывая, что средняя пенсия в Украине составляет чуть более 7 тыс. грн, а медианная около 5,3 тыс. грн.

«Отдельные доплаты не решают проблему низких пенсий. Для этого нужна системная пенсионная реформа с простыми и справедливыми правилами. Она должна предусматривать базовую пенсию, которая будет гарантировать минимальный уровень обеспечения, и страховую часть, размер которой будет напрямую зависеть от продолжительности трудового стажа и суммы уплаченных взносов», — отметил нардеп.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде применить ограничительные коэффициенты к специальным пенсиям, размер которых превышает 28 780 гривен.