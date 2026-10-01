Что изменится для украинцев с 1 октября

Октябрь принесет украинцам ряд изменений, касающихся выплат, субсидий, тарифов и других повседневных вопросов. Часть новшеств вступят в силу уже с 1 октября, другие — в течение месяца. Рассказываем подробности.

Тариф на электроэнергию

Для большинства бытовых потребителей в октябре цена электроэнергии останется на уровне 4,32 грн/кВт. Правительство продлило действие фиксированного тарифа до 31 октября 2026 года включительно. То есть с 1 октября общего удорожания электроэнергии не будет.

В то же время, для некоторых домохозяйств с 1 октября начинает действовать сезонная льгота. Речь идет о домах и квартирах с должным образом оформленным электроотоплением.

за потребление до 2000 кВт·ч в месяц тариф будет составлять 2,64 грн за кВт·ч;

если потребить более 2000 кВт·ч, излишек будет оплачиваться по обычному тарифу — 4,32 грн за кВт·ч.

Льгота также распространяется на определенные категории жителей негазифицированных многоквартирных домов, где нет или не работают предусмотренные правилами системы теплоснабжения.

В то же время, просто использование переносного обогревателя не дает права на льготный тариф. Электроотопительная установка должна быть оформлена и отображена в документах оператора системы распределения.

Что будет с тарифом после 31 октября, будет зависеть от последующих решений правительства.

Цена на газ

Для бытовых клиентов «Нафтогаза», пользующихся тарифным планом «Фиксированный», цена газа в октябре останется на уровне 7,96 грн за кубометр с НДС.

Этот тариф действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года, поэтому именно с 1 октября его повышение не предусмотрено.

Отдельно оплачивается доставка газа. Ее стоимость зависит от оператора газораспределительной сети. При этом осенью платежка может возрасти не из-за изменения цены кубометра, а из-за увеличения самого потребления после начала отопительного сезона.

Новый газовый год

1 октября начинается новый газовый год — 2026−2027. Он продлится до 30 сентября 2027 года.

Для потребителей это важно прежде всего из-за расчета платы за распределение газа. По общему правилу, она зависит от объема газа, использованного в предыдущем газовом году.

Поэтому потребление с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года станет основой для расчета платежей в 2027 году. То есть возможные изменения суммы ежемесячной платы ожидаются с января, а не автоматически с 1 октября.

Читайте также За доставку газа придется платить больше: от чего зависит сумма в платежке

В то же время, это не означает, что с 1 октября включат тепло в домах. Единой даты начала отопительного сезона в Украине нет — решение принимают местные власти в зависимости от погоды. Обычно отопление начинает подавать после того, как среднесуточная температура в течение трех суток держится на уровне +8°C или ниже.

Субсидии на отопительный сезон

В октябре Пенсионный фонд начинает рассчитывать жилищные субсидии на отопительный сезон 2026−2027 годов.

Для большинства действующих получателей повторно подавать документы не нужно — перерасчет произведут автоматически. Это касается также домохозяйств, которым на неотопительный период субсидию определили в размере 0 грн.

Обратиться в ПФУ нужно:

тем, кто оформляет субсидию впервые,

кому раньше отказали в ее назначении,

а также если изменился состав домохозяйства, социальный статус его членов или другие обстоятельства, влияющие на право на пособие.

Если подать документы в октябре или ноябре, субсидию могут назначить с начала отопительного периода, но не ранее возникновения права на нее. При более позднем обращении выплату будут назначать с месяца подачи заявления.

Для расчета субсидии на отопительный сезон будут учитываться доходы за первый и второй кварталы 2026 года, а пенсию — в размере, начисленном за август.

В то же время начало субсидийного периода не означает, что отопление одновременно будет включено во всех городах. Для расчета субсидии применяется нормативная продолжительность отопительного сезона — с 16 октября по 15 апреля.

Взыскание долгов

С 23 октября начнет действовать основная часть закона № 4833-IX , меняющая порядок исполнения судебных решений и предусматривающая цифровизацию отдельных этапов исполнительного производства.

Часть процедур будет переведена в электронный формат. Исполнители смогут более оперативно получать информацию от банков и других финансовых учреждений о счетах должников. Это касается поиска денег, их ареста и списания для погашения долга.

Читайте также Банки будут автоматически искать счета должников: что изменится с октября

В исполнительных документах также могут указываться известные банковские счета и реквизиты электронных кошельков должника.

Для определенных законом категорий военнослужащих во время военного положения и в течение года после его завершения будет действовать защита от принудительного взимания жилья за долги. Исключение — жилье, находящееся в залоге или ипотеке.

Укрэксимбанк прекращает обслуживание выплат ПФУ

С 1 октября Укрэксимбанк прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом по обслуживанию счетов по выплате пенсий, субсидий, льгот и других государственных социальных выплат.

Получателям таких выплат рекомендовали выбрать другой уполномоченный банк и представить в ПФУ новые реквизиты.

Если человек не изменил банковские реквизиты, это не означает утрату права на пенсию или социальное пособие. В таком случае выплаты будут осуществляться через Укрпочту в соответствии с установленным порядком.

Пенсионные доплаты

Общее повышение всех пенсий именно с 1 октября не предусмотрено. Основную индексацию пенсий в 2026 году провели в марте.

Однако для части пенсионеров выплата может возрасти из-за возрастных доплат . Людям от 70 до 75 лет предусмотрено до 300 грн, от 75 до 80 лет — до 456 грн, а от 80 лет — до 570 грн.

Если пенсионер достигает соответствующего возраста в октябре, это может послужить основанием для установления или увеличения доплаты. Эти суммы не добавляются одна к другой: после достижения следующего возрастного предела увеличивается уже имеющаяся компенсация.

Читайте также Пенсия на карту — можно ли самому выбрать дату выплаты

Новые правила для ВПЛ

Размер пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц в октябре не меняется. Для взрослых сумма составляет 2000 грн в месяц, для детей и людей с инвалидностью — 3000 грн.

В сентябре Минсоцполитики сообщило о продлении выплаты пособия еще на один шестимесячный срок. В то же время право на нее зависит от соответствия установленным критериям.

В то же время, 22 октября вступит в силу новый закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц (Закон № 4924-IX ).

Одно из новшеств касается подтверждения статуса ВПЛ. Для новых случаев подтверждением постановки на учет будет документ, сформированный на основе данных Единой информационной базы ВПЛ.

Тем, кто уже имеет справку ВПЛ, менять ее не нужно — ранее выданные документы останутся в силе. По желанию их можно будет заменить на соответствующую выписку из базы.

«Зимняя поддержка» 19 400 грн

До 30 октября украинцы из определенных прифронтовых общин могут подать заявление на единовременное пособие «Зимняя поддержка» в размере 19 400 грн.

Это выплата на все домохозяйство вне зависимости от количества его членов. Программа касается определенных общин Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей. Временно оккупированные территории в программу не входят.

Право на пособие, в частности, могут получать жилищные субсидии, пенсии по инвалидности, пособия ВПЛ и отдельные виды государственной помощи семьям с детьми.

Заявление можно подать через сервисный центр ПФУ, ЦПАУ или уполномоченных представителей местных властей. Перед обращением необходимо проверить, входит ли конкретное сообщество в список участников программы.

📌 ВПО? Не упустите! Полный список выплат и программ на 2026 год — в гайде от Finance.ua. Переходите и узнавайте.

Пособие ветеранам с нарушениями зрения

до 95 тыс. грн целевого пособия от Красного Креста. До 30 октября ветераны и ветеранки, полностью или частично потерявшие зрение во время защиты Украины, могут получить

Средства предназначены для обустройства быта и создания более безопасного жилого пространства. Программа предусматривает приобретение техники и адаптационных средств, включая смартфоны с функцией озвучивания экрана, адаптивной бытовой техники и навигационных систем.

Заявление можно подать лично, через представителя, по почте или онлайн в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства.

Выплаты ко Дню Независимости

В октябре часть украинцев еще могут получить единовременное пособие ко Дню Независимости. Речь идет о тех, кто получил право на выплату до 24 августа, но по состоянию на 1 октября не получил деньги.

В таком случае следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. Выплату должны произвести до 1 ноября 2026 года.

Размер пособия зависит от статуса получателя: для лиц с инвалидностью в результате войны — от 2700 до 3100 грн, участников боевых действий — 1000 грн, членов семей погибших Защитников и Защитниц — 650 грн, участников войны — 450 грн.

Критичность агропредприятий

С 18 октября должны заработать обновленные критерии, по которым агропредприятия и компании в сфере лесного, рыбного хозяйства и земельных отношений смогут подтверждать статус критически важных для экономики.

Для получения статуса предприятию нужно будет отвечать по меньшей мере двум критериям. Среди них годовой доход от 20 млн грн, соответствующие КВЭД, принадлежность к сфере управления Минагрополитики или определенный размер земельного банка.

Для сельскохозяйственных предприятий минимальная площадь возделываемых угодий составит от 200 га, а для производителей плодовой продукции от 50 га многолетних насаждений.

В то же время, приказ Минагрополитики должен вступить в силу 18 октября, но не ранее дня его официального опубликования.

Читайте также Сколько зарабатывает агробизнес в Украине (инфографика)

Подготовка студентов к национальному сопротивлению

С 1 октября для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме, должна начаться подготовка к национальному сопротивлению. Такую дату устанавливает Закон № 4826-IX.

В рамках подготовки предусмотрена дисциплина «Основы национального сопротивления». Она будет включать в себя теоретическую и практическую части. В частности, речь идет о навыках обращения со стрелковым оружием, минной безопасности и медицинской помощи.

Для студентов с инвалидностью или частичной потерей трудоспособности предусмотрена возможность освобождения от практических занятий, которые могут помешать здоровью.

Перевод часов

25 октября Украина перейдет на зимнее время. В ночь с 24 на 25 октября в 04:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад — на 03:00.

Большинство смартфонов, компьютеров и других современных устройств изменят время автоматически, если в настройках правильно установлен часовой пояс.

Отменить сезонный перевод часов должен был законопроект № 4201, который предусматривал переход на постоянное стандартное время. Однако он не вступил в силу, поэтому в 2026 году сезонный переход остается.

1 октября не будет дополнительным выходным

1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Однако во время военного положения праздничные дни не являются автоматически нерабочими.