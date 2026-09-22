За доставку газа придется платить больше: от чего зависит сумма в платежке Сегодня 09:04 — Личные финансы Газовые трубы

Накануне нового отопительного сезона для потребителей актуальным остается вопрос, от чего зависит сумма в платежке за доставку газа. Она рассчитывается отдельно от стоимости газа и зависит, в частности, от объемов потребления за предыдущий газовый год.

Со ссылкой на ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» делимся правилами начисления и объяснением, как формируется плата за распределение газа и почему она может возрасти.

Как рассчитывается плата за доставку газа

Потребители получают две отдельные платежки: одну за фактически потребленный газ, другую — за его распределение или доставку.

В отличие от стоимости самого газа, плата за его распределение индивидуальная для каждого объекта. По словам специалистов, операторы систем распределения (ОСР) при расчете берут за основу объем газа, потребленный за предыдущий газовый год — с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.

Чтобы самостоятельно проверить начисления, нужно:

определить общий объем газа, потребленный за этот период;

умножить его на тариф на распределение, установленный НКРЭКУ для соответствующего региона;

полученную сумму разделить на 12 месяцев.

То есть, если за предыдущий газовый год потребление возросло, ежемесячная плата за доставку в следующем календарном году также может увеличиться. В то же время меньшее потребление газа может уменьшить сумму платежа.

Как неверные показатели могут увеличить платежку

Специалисты обращают внимание еще на один важный момент — своевременная передача показателей счетчика.

Если потребитель не передает актуальные показатели в установленный период — с 1 по 5 числа каждого месяца, — оператор системы распределения определяет объем потребления расчетным или средним методом.

В результате, расчетный объем может отличаться от фактического потребления. Это в свою очередь может повлиять на размер платы за доставку газа на следующий год.

Поэтому, как отмечают эксперты, регулярная и своевременная передача показателей счетчика позволяет обеспечить точность расчетов и избегать необоснованного увеличения платежей.

В то же время тариф на газ для бытовых потребителей остается зафиксированным. Для большинства украинцев, пользующихся услугами ООО «ГК «Нафтогаз Украины», цена составляет 7,96 грн за кубометр.